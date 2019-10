Leipzig

Ein Moment war ein ganz besonderer am Freitagabend im Theater der Jungen Welt. Der nämlich, als René Hobusch beim Talk „Wohnen in Hypezig“ überdeutlich das Klischee bediente, das man von einem FDP-Mitglied und einem Anwalt hat, der Kapital verteidigt und Tatsachen ausblendet: „Ich nehme den Wohnungsmarkt in B...