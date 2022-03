Lockern trotz Inzidenz über 1000 – wie passt das in Sachsen zusammen?

Leipzig

Die Clubs dürfen öffnen, Großveranstaltungen sind unter der 2G-plus-Regel drinnen mit bis zu 6000 und draußen mit 25.000 Gästen erlaubt. An die Kitas und Schulen kehrt der Regelbetrieb ohne Masken zurück. Mit der neuen sächsischen Corona-Schutzverordnung stehen die Zeichen auf Lockerung. Allerdings liegt die Sieben-Tage-Inzidenz der Infektionen in Sachsen bei 1230 – und seit mehreren Wochen im vierstelligen Bereich. Da stellen sich viele Fragen. Wir beantworten die wichtigsten.

Hat die fünfte Corona-Welle in Sachsen ihren Scheitelpunkt erreicht?

Der Epidemiologe Professor Markus Scholz von der Uni Leipzig ist vorsichtig optimistisch. „Wir verzeichnen einen leichten Rückgang der Zahlen – in allen Altersgruppen“, sagt er. Allerdings sei das größtenteils den zweiwöchigen Winterferien zu verdanken. „Daher wäre ich vorsichtig.“ Immerhin habe sich die Tendenz bereits vor den Ferien angedeutet, so Scholz. Da stieg die Kurve zwar noch an – aber das Tempo verlangsamte sich schon in der ersten Februarhälfte. Im Vergleich zu anderen Bundesländern hinkt Sachsen in der Omikron-Welle hinterher, weshalb die Zahlen anderswo schneller sinken. „Aber auch bei uns ist ein Ende absehbar“, sagt Scholz.

Wie wirken sich die Lockerungen auf die Inzidenz aus?

Eine Trendwende befürchtet Scholz eher nicht. „Voraussichtlich wird sich der Rückgang aber verlangsamen“, sagt er. Es überrasche ihn vor allem, dass die Schulen am Montag in den Regelbetrieb zurückkehren: ohne Masken und mit weniger Tests. Anders als in früheren Wellen seien Schulen und Kindergärten mittlerweile der Ausgangspunkt vieler Infektionsketten. „Fast jeder hat in seinem Bekanntenkreis mitbekommen, wie Schüler das Virus in die Familie getragen haben.“ Scholz hätte daher lieber noch zwei, drei Wochen gewartet und beobachtet, wie sich der Trend nach den Ferien fortsetzt. „Ende März kann man auf jeden Fall alles lockern. Dann haben wir auch den jahreszeitlichen Effekt, der deutlich hilft.“

Die Omikron-Welle verharrt in Sachsen auf hohem Niveau. Quelle: RKI, Grafik: LVZ

Welche Altersgruppen dominieren das Infektionsgeschehen?

Kinder und Jugendliche liegen anders als vor den Ferien nicht mehr vorn. Nach den jüngsten nach Alter aufgeschlüsselten Daten des Robert-Koch-Instituts von vergangener Woche liegt die Sieben-Tage-Inzidenz der Null- bis Vierjährigen in Sachsen bei 895, der Fünf- bis Neunjährigen bei 1510, der Zehn- bis 14-Jährigen bei 1671 (Spitzenwert vor den Ferien: 3818) und der 15- bis 19-Jährigen bei 2046. Die höchste Inzidenz weist die Altersgruppe 35 bis 39 mit 2251 auf. Zum Vergleich: Ohne Altersspezifizierung lag der Wert im selben Zeitraum bei 1340. Die niedrigste Inzidenz hatten in der vergangenen Kalenderwoche in Sachsen die 75- bis 79-Jährigen: 296.

Wie sieht es in den Schulen aus?

Seitdem die Winterferien zu Ende sind, läuft der Schulbetrieb nach Auskunft des Landesschulamts nahezu reibungslos. „Wir sind froh, dass die Testungen seit Montag keine größeren Werte ergeben haben“, sagt Sprecher Roman Schulz. Sachsenweit müssen aktuell an acht von rund 1800 staatlichen und freien Schulen einzelne Klassen geschlossen zu Hause bleiben. Dazu zählen die Erasmus-Schmidt-Schule in Delitzsch mit zwei Klassen sowie die Pegauer Grundschule mit einer Klasse, zudem vier Schulen in Dresden und jeweils eine in Meißen und Sohland an der Spree. Im Dezember wurden teilweise an mehr als 400 sächsischen Schulen einzelne Klassen gleichzeitig in die häusliche Lernzeit geschickt. Zwischen Weihnachts- und Winterferien waren bis zu 200 Schulen betroffen.

Welche Corona-Mutation ist zurzeit dominant?

Nach den Daten des Robert-Koch-Instituts hat Omikron auch in Sachsen übernommen: 99,8 Prozent der Infizierten weisen hier diese Mutation auf, der Anteil der Delta-Ansteckungen ist auf 0,2 Prozent geschrumpft. Innerhalb der Omikron-Mutation ist die BA.2-Variante auf dem Vormarsch, die sich als noch ansteckender erweist. Bereits etwas mehr als 30 Prozent der Omikron-Nachweise sind nicht mehr BA.1, sondern BA.2. Trotz meist milderer Krankheitsverläufe warnt Epidemiologe Scholz vor den hohen Werten: „Eine Inzidenz von 1000 bedeutet, dass sich ein Prozent der Menschen pro Woche ansteckt – das ist viel.“ Zumal er vermutet, dass die Dunkelziffer deutlich höher liegt. „Wer sich vor einer Infektion schützen will, weil er zur Risikogruppe gehört, hat es momentan schwer und muss darauf vertrauen, dass die Impfung wirkt.“

Wie schwer ist der Krankheitsverlauf?

„Die gute Nachricht“, sagt Epidemiologe Scholz: „Eine Omikron-Infektion verläuft meistens deutlich milder, und wir haben deshalb keine Überlastung der Krankenhäuser.“ Sachsenweit waren am Donnerstag 177 Intensiv- und 945 Normalbetten mit Corona-Infizierten belegt. Auf den Normalstationen ist damit zwar seit Längerem die Vorwarnstufe von 650 erreicht. Das bereitet an Leipziger Krankenhäusern aber keine Sorgen, wie von dort zu erfahren ist. In Universitätsklinikum, St. Georg, Helios-Parkklinikum und Herzzentrum sind zwar 85 Patientinnen und Patienten auf Normalstationen mit Corona infiziert, aber viele seien aus anderen Gründen im Krankenhaus, heißt es. Die vier Leipziger Kliniken melden auch ausreichend freie Intensiv-Kapazitäten. Zusammen genommen liegen dort zurzeit 35 Erwachsene und ein Kind wegen Covid-19 in Intensivbetten. „Wir benötigen derzeit nicht mehr Intensivbetten als zum Beispiel 2019, also vor der Pandemie“, so ein Helios-Sprecher. Auch das Leipziger Gesundheitsamt registriert zurzeit vor allem leichtere Verläufe. Von schweren Symptomen sind nach Auskunft der Leipziger Kliniken aber noch immer bestimmte Gruppen betroffen: Patienten mit Parkinson oder einer Immunsuppression, ältere Menschen – und Ungeimpfte.

Wie ist die Impfquote?

Sachsen ist bundesweit nach wie vor Schlusslicht: 64,1 Prozent der Menschen sind doppelt geimpft. Der Vogtlandkreis hat mit 76,5 Prozent die höchste Quote, der Erzgebirgskreis mit 50,7 Prozent den niedrigsten Wert. Leipzig liegt bei 68,8 Prozent, der Landkreis Leipzig bei 69,7 Prozent, Nordsachsen bei 67,4 Prozent. Bundesdurchschnitt: 75,5 Prozent. Sachsenweit sind 46,5 Prozent geboostert. Trotz der niedrigen Quote schwächelt die Impflust: Die DRK-Impfzentren melden in Sachsen nur noch eine Auslastung von 20 Prozent. Die Priorisierung der Pflegekräfte für das neue proteinbasierte Novavax-Vakzin wurde diese Woche nach nur zwei Tagen aufgehoben, als sich zeigte, dass die Bevorzugten ohnehin nicht massenhaft davon Gebrauch machten.

Was erwartet uns kommenden Herbst?

„Das kann im Moment niemand sagen“, bedauert Epidemiologe Scholz. Zwei Aspekte steigern die Unsicherheit. Erstens wird es neue Varianten geben. Zweitens führen leichte Verläufe vermutlich nicht zu einer dauerhaften Immunität. „Im Herbst rechne ich mit zahlreichen Neuinfektionen von Genesenen“, sagt Scholz. Daher rät er zu Vorbereitung: Eine rechtzeitige Booster-Kampagne und angepasste Impfstoffe können die Welle abfedern. „Wir werden künftig regelmäßig Winterwellen haben, die aber managebar sind, wenn man sich wappnet.“

Von Mathias Wöbking