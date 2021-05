Leipzig

Mit sinkender Corona-Inzidenz drängen die Sängerinnen und Sänger auf eine Perspektive für ihr Hobby und das damit verbundene Vereinsleben. In Bayern, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz darf bereits wieder gesungen werden. Sachsens Sozialministerin Petra Köpping (SPD) hat in Aussicht gestellt, das Chorsingen für Amateure ab 14. Juni freizugeben.

Den Laienensembles waren Live-Proben nur kurzzeitig im Sommer 2020 erlaubt, und auch da nur in kleinen Gruppen. „Das Gemeinschaftserlebnis fehlt, das Singen mit anderen“, blickt Cornelia Matejko vom Kammerchor Leipziger Volkssingakademie auf das vergangene Jahr zurück. Zwar habe Chorleiter Marcus Herlt – der auch den Polizeichor Leipzig und die Chorgemeinschaft Scharnhorst betreut – sehr engagiert den Probenbetrieb online aufrecht erhalten. Zwei Drittel aller Sängerinnen und Sänger waren wöchentlich am Computer dabei. Mit allen Nachteilen: „Er spielt die einzelnen Stimmen ein, dann singt jeder zu Hause für sich alleine. Ein Chorerlebnis findet so nicht statt“, bedauert die Großpösnaerin. Ab 17. Juni will der Chor endlich wieder live zusammenkommen: „Dann wird sich zeigen, wie intensiv jeder zu Hause geübt hat. Ein Konzert können wir sicher nicht gleich singen.“

Erste Konzerte stehen an

Beim großen Mitsingkonzert „Leipzig singt“ trat im Oktober 2019 ein Chor aus 550 Laiensängerinnen und Sängern im Leipziger Gewandhaus auf. Quelle: Christian Modla

Der Leipziger Max-Klinger-Chor hatte eigentlich geplant, bei einer Inzidenz unter 50 wieder mit den Proben im Ringcafé zu beginnen. „Alle freuen sich darauf, wieder loszulegen“, sagt die Vorsitzende Renate Wolff. Doch in Sachsen ist das Chorsingen unabhängig von der Inzidenz untersagt. Immerhin hat der Klinger-Chor keine Mitglieder eingebüßt, ein Großteil der Sängerinnen und Sänger hat sich an den Online-Proben beteiligt. Das erste Konzert steht für Mitte Juli auf dem Agra-Gelände an, aber ob die Zeit zum Proben reicht, ist nicht sicher. Im August soll es zur Chorfahrt an die Ostsee gehen.

Schola Cantorum probt im Schulhof

Sängerinnen der Schola Cantorum bei einem Konzert in Leisnig. Quelle: Schola Cantorum Leipzig

Die Kinder- und Jugendchöre der Stadt Leipzig unter dem Dach der Schola Cantorum haben nach Pfingsten bereits wieder den Probenbetrieb aufgenommen. Annette Reinhold, Leiterin des Chorbüros, hat sich die Genehmigung vom Leipziger Gesundheitsamt und vom Ordnungsamt geholt. „Unser Open-Air-Konzept war das Zünglein an der Waage“, glaubt sie. „Wir haben unseren Schulhof ausgemessen und die Stühle mit zwei Metern Abstand aufgestellt.“ Geprobt werde nur in kleinen Gruppen und nur mit Negativ-Test. „Wenn ich im Frühjahr und Sommer nichts im Freien anbiete, weiß ich nicht, ob ich im Herbst überhaupt noch Kinder zu betreuen habe“, sagt Reinhold – und konnte mit diesem Argument offenbar die Ämter überzeugen. Allerdings nicht den Wettergott, der einen Strich durch die Rechnung machte.

Außerdem ist die Anna-Magdalena-Bach-Grundschule, in der die Schola Cantorum angesiedelt ist, eine Schule mit musikalischer Förderung. Laut sächsischer Corona-Schutzverordnung sind Proben ausschließlich in Musikschulen möglich, alle anderen Laienchöre dürfen weder proben noch auftreten. In der Folgeverordnung, die am 14. Juni in Kraft treten soll, sei eine Perspektive für das Chorsingen geplant, bestätigte das sächsische Sozialministerium am Freitag auf LVZ-Anfrage. Details stünden noch nicht fest.

Deutsches Chorfest wurde abgesagt

Seit Pandemiebeginn war es die meiste Zeit nur Berufschören erlaubt, live zu proben. Das Deutsche Chorfest, zu dem im Mai 2020 rund 500 Chöre mit 15 000 Sängerinnen und Sängern in Leipzig erwartet wurden, fiel aus. Auch die großen Mitsingkonzerte „Leipzig singt“ im Oktober 2020 und März 2021 im Gewandhaus wurden abgesagt. Manche Chöre haben im Lockdown Mitglieder verloren oder sich ganz aufgelöst, berichtet Katharina Riedeberger vom Sächsischen Chorverband. Wie der aktuelle Stand in Leipzig ist, wird sich am Sonnabend zeigen, wenn der Leipziger Chorverband seine jährliche Mitgliederversammlung abhält. Bislang gehören dem Verband rund 90 Chöre an – nicht mitgezählt die zahlreichen Schulchöre, Kirchenchöre und Nicht-Verbandsmitglieder.

Von Kerstin Decker