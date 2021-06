Investor bietet Kauf an - Lösung für Schulbau in Leipziger Kurt-Eisner-Straße in Sicht

Seit 2017 verfolgte die Stadt Leipzig Investorenmodelle, um beim Bau neuer Schulen schneller voran zu kommen. Bisher hat das Rathaus zu noch keinem einzigen Angebot grünes Licht gegeben, doch für ein Projekt in der Südvorstadt besteht nun wieder Hoffnung.