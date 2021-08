Leipzig

Real war gestern. Nach nur zwei Schließtagen eröffnete am Mittwoch lädt der neue Kaufland-Markt im Löwen Center Leipzig in Leipzig/Rückmarsdorf-Burghausen. Bis Ende des Jahres wird die Umbauphase in Anspruch nehmen – die Kundschaft ist trotzdem willkommen.

„Frische ist unsere Stärke“

Am vergangenen Sonnabend 16 Uhr hat Real seine Pforten in der Miltitzer Straße im Westen der Stadt geschlossen und Kaufland konnte am Mittwoch seinen neunten Markt in der Messestadt eröffnen. Guido Stahn ist neuer Chef der 5500 Quadratmeter großen Verkaufsfläche – und der rund 80 ehemaligen Real-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die eine neue berufliche Perspektive erhalten. „Wir haben das Kassensystem umgestellt, viele Produkte wurden in unser Sortiment überführt – trotzdem muss alles angefasst werden. Hinter Staub- und Lärmschutzwänden entstehen neue Frischetheken für Fleisch, Wurst, Fisch, Käse und Feinkostwaren“, erzählt der Hausleiter, ein gebürtiger Rückmarsdorfer auf einem Rundgang.

Im Leipziger Stadtteil Rückmarsdorf-Burghausen wurde am 11. August 2021 im Löwencenter ein neues Kaufland eröffnet. Marktleiter Guido Stahn ist froh am neuen Standort die Filiale zu entwickeln. Quelle: Dirk Knofe

Im Hintergrund werkeln 40 Ladenbauer sowie externe Bau- und Elektrofirmen, um bis Jahresende den komplexen Umbau bei laufendem Einkaufsgeschäft zu meistern. Schon ab November wird es eine Sushi-Bar geben, verrät Stahn, der den Fokus auf Frische und Regionalität setzt.

Das Ehepaar Tschernich aus Lausen schaute am ersten Verkaufstag vorbei, um sich erst einmal zu orientieren. „Wir waren treue Real-Kunden, 15 Jahre lang. Die Umstellung ist gewöhnungsbedürftig, aber wir kommen wieder zum Wochenendeinkauf.“ Auch Ute Penzel aus Horburg war mit ihrem Mann zu einer Stippvisite angereist. „Eigentlich fahren jeden Mittwoch zum Einkauf ins Kaufland nach Grünau. Jetzt ist der Weg nur halb so weit und das freut uns“, plaudert die zufriedene Neu-Kundin.

Ute Penzel aus Sachsen-Anhalt freut sich, ihre Fahrzeit ins Kaufland verkürzen zu können. Bisher reiste sie zum Shoppen nach Grünau. Quelle: Dirk Knofe

Ente gut, alles gut

Rentnerin Carola Frenke aus Zöschen bei Merseburg ist morgens mit dem Bus angereist, um ihren Wochenend-Einkauf zu erledigen. „Eigentlich wollte ich frisches Gehacktes, das gab es nicht, dafür aber eine 2,5 Kilo-Ente für 3,50 Euro“, erzählt die 68-Jährige beim Füllen ihres Koffers.

Carola Frenke aus Sachsen-Anhalt freute sich nach ihrem Einkauf über allerhand Schnäppchen. Quelle: Regina Katzer

Auch mehrere Päckchen günstigen Kaffees transportiert sie in die nahe Heimat nach Sachsen-Anhalt. „Ich vermisse eine kleine Ecke mit einem Brettchen, wo man seine Sachen besser einpacken kann“, wünscht sich die Rentnerin für ihren nächste Shopping-Tour in Leipzig.

Von Regina Katzer