Löwin Kigali erwartet wieder Junge – Geburt noch in diesem Jahr

Leipzig

Einen Schwangerschaftstest hat es nicht gegeben, nur Beobachtungen: „Der Deckakt hat stattgefunden, und danach ist sie nicht wieder rollig geworden. Wir denken, dass Kigali trächtig ist“, gab Zoodirektor Jörg Junhold das freudige Ereignis am Dienstag bekannt. Wahrscheinlich noch in diesem Jahr komme der Nachwuchs zur Welt. Die Tragzeit bei Löwen dauert knapp vier Monate, meist werden dann zwei bis vier Junge geworfen. „Wir werden eine Mutterstube vorbereiten. Viel mehr können wir nicht tun“, so der Zoochef.

Kigali ist jetzt fünfeinhalb Jahre alt und seit einem Jahr geschlechtsreif. Anfang August hatte sie zum ersten Mal Löwenbabys bekommen. Nachdem sie sich anfangs in der Mutterstube intensiv um ihre beiden Jungen gekümmert hatte, folgte der Schock: Die beiden Löwenbabys wurden nur drei Tage alt. Nach der Fellpflege fraß sie ihren Nachwuchs komplett auf.

Kater Majo und Katze Kigali leben seit drei Jahren zusammen im Zoo. Majo war ursprünglich mit seinem Bruder Motshegetsi aus Basel ( Schweiz) gekommen. Im September 2016 überwanden die damals 16 Monate alten Etoscha-Löwen-Brüder die Begrenzung der Löwensavanne und brachen aus ihrer Anlage aus. Majo konnte ins Gehege zurückgedrängt werden, Motshegetsi wurde erschossen. Danach wurde eine Gefährtin für Majo gesucht – und in Frankreich gefunden.

Von Kerstin Decker