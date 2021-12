Leipzig

Die Investoren aus Hamburg haben Wort gehalten. Noch in diesem Jahr sollten die Arbeiten für das neue Löwitz-Quartier mit 550 Wohnungen und vielen anderen Bauten in Leipzig beginnen. Tatsächlich wuseln jetzt etliche Bagger über ein elf Hektar großes Gelände, das unmittelbar westlich vom Hauptbahnhof liegt.

„Wir sind froh, dass es endlich losgeht“, erklärte Bastian Humbach. Er ist Geschäftsführer beim Projektentwickler Hamburg Team – also einem der drei Partner bei dem Vorhaben, welches die Industrie- und Handelskammer (IHK) jüngst auf 300 bis 400 Millionen Euro schätzte. Die beiden anderen Partner sind der Baukonzern Otto Wullf und eine Tochter der Hamburger Sparkasse (Haspa PeB). Wegen der Corona-Lage entschlossen sich die Investoren, den offiziellen ersten Spatenstich auf nächstes Jahr zu verschieben.

3,6 Kilometer Rohre und 1,7 Kilometer Straße

Die Quartiersentwicklung gehe nun sprichwörtlich in die Tiefe, erläuterte Humbach. „Zu Beginn wird im Tiefbau die Infrastruktur für das Quartier geschaffen. Erste unterirdische Leitungen sind bereits verlegt.“ In den kommenden Monaten sollen 2,7 Kilometer Schmutz- und Regenwasserrohre sowie 1,9 Kilometer Trinkwasserrohre ins Erdreich kommen. „Im Anschluss daran werden fast 1,7 Kilometer Straße hergestellt.“ Die laufenden Tiefbaumaßnahmen führe eine Arbeitsgemeinschaft der in Sachsen ansässigen Bauunternehmen Frauenrath und Heinz Lange aus.

Für das künftige Löwitz-Quartier westlich vom Leipziger Hauptbahnhof haben die Erschließungsarbeiten soeben begonnen. Quelle: bloomimages/freiland, Hamburg

„Bei den Tiefbauarbeiten stehen wir selbstverständlich im engen Kontakt mit der Stadt Leipzig, der nach Fertigstellung die Straßenverkehrsanlagen und der Parthepark übereignet werden. Ziel ist es, den Großteil der Tiefbauarbeiten bis Spätsommer 2023 abzuschließen“, sagte Humbach.

Baugenehmigung für Gymnasium erteilt

Dies bedeute aber keineswegs, dass auf Teilen der ehemaligen Bahnfläche nicht schon früher mit den Gebäuden begonnen werde. Das betreffe auch das fünfzügige Gymnasium für 1300 Schülerinnen und Schüler – die Baugenehmigung dafür wurde gerade erteilt. „Die Stadt Leipzig bekommt am Ende von uns ein komplett schlüsselfertiges Gymnasium übergeben – inklusive Schulhof, Drei-Feld-Sporthalle und komplett ausgestatteter Fachräume“, ergänzte Marc Hoischen, Geschäftsführer bei Otto Wullf. Selbst Tische und Stühle seien im Kaufpreis von 76 Millionen Euro inbegriffen. Das ganze Kostenrisiko liege bis zur Übergabe allein bei den Investoren.

Im Sommer 2024 soll das fünfzügige Gymnasium im Löwitz-Quartier die ersten der rund 1300 Schülerinnen und Schüler aufnehmen. Quelle: Otto Wulff Schulbau/RKW Architektur

Begrenzt wird das Baufeld im Westen durch die Parthe, Kurt-Schumacher- und Berliner Straße, im Osten durch das Gleisvorfeld vom Hauptbahnhof. Bis 2027 sollen 550 Wohnungen (davon 30 Prozent sozial geförderte Mietwohnungen) sowie 47.000 Quadratmeter Büroflächen (zum Teil in einem Hochhaus) entstehen, dazu Läden, Restaurants und Cafés, ein Hotel und eine Kita.

Die Planung für das Löwitz-Quartier wurde mit dem höchsten Zertifikat der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) ausgezeichnet. Außer dem autoarmen Verkehrskonzept punktete dabei vor allem die Energieversorgung. Sie soll durch ein Nahwärmenetz und Eisspeicher erfolgen.

Von Jens Rometsch