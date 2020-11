Löwitz-Quartier: So bunt wird Leipzigs neues Wohn- und Geschäftsviertel

Leipzig

Wie ernst es den Hamburger Investoren mit dem 300 bis 400 Millionen Euro schweren Projekt ist, sieht man auch daran, dass einer der drei Partner gerade neue Büro-Räume in Leipzig bezieht. An der Kohlgartenstraße 11 ist die traditionsreiche Bauunternehmung Otto Wulff in Kürze auf 800 Quadratmetern zu finden. Dort empfingen der geschäftsführende Gesellschafter Stefan Wulff und der Leipziger Niederlassungsleiter Felix von Keyserlingk die LVZ jetzt zu einem exklusiven Gespräch über das Löwitz-Quartier.

Die Zahlen

Auf der 10,6 Hektar großen Brache des früheren Thüringer Bahnhofs (später preußischer Stückgutbahnhof) sind elf Baufelder mit 131 000 Quadratmetern Bruttogrundflächen (BGF) geplant. Diese verteilen sich auf 650 Wohnungen (49 000 Quadratmeter BGF, davon 30 Prozent sozial geförderte Mietwohnungen), 61 000 Quadratmeter BGF für Büros, Gewerbe, Gastronomie, Läden sowie eine Kita mit 90 Plätzen, 16 000 Quadratmeter BGF für ein fünfzügiges Gymnasium samt Drei-Feld-Turnhalle und Sportplatz, 5000 Quadratmeter BGF für ein Hotel.

Anzeige

Zur Galerie Ob Nutzungsmischung, Verkehrswege oder Höhendominanten – so sehen die Pläne für das neue Viertel am Leipziger Hauptbahnhof im Detail aus.

Der Zeitplan

Der Bebauungsplan und städtebauliche Vertrag mit der Kommune sind schon rechtskräftig. Im zweiten Quartal 2021 starten die Erschließungsarbeiten. Der Bauantrag dafür ist eingereicht. Zunächst sollen umfangreiche Entwässerungsanlagen, Straßen, Wege und im Norden eine Brücke über die Parthe entstehen, erläuterte Keyserlingk. Anfang 2022 könne der Hochbau beginnen. 2024 sollen erste Häuser und das von der Stadt geplante Gymnasium stehen. „Die Gesamtfertigstellung streben wir für das Jahr 2026 an.“

Das Konzept

Alle drei Investoren – also auch der Projektentwickler Hamburg Team sowie eine Tochter der Hamburger Sparkasse (Haspa PeB) – haben bereits Erfahrungen mit ähnlichen Quartieren gesammelt, betont Wulff. „Wir werden hier nicht nur etwas hinstellen und dann wieder verschwinden.“ Vielmehr sei in dem Viertel am Hauptbahnhof erstmals in Leipzig ein privates Quartiersmanagement vorgesehen. Das könne zum Beispiel für eine gute Pflege der Grünanlagen sorgen, das moderne Verkehrskonzept samt Carsharing steuern, nachbarschaftliche Veranstaltungen sowie Märkte anstoßen, die Gewerbemieter vernetzen, Räume für Vereine und soziale Zwecke anbieten, ebenso einige Sportplatz- und Hallenzeiten fürs Quartier auf dem Schulcampus organisieren.

Die Gewerbebauten (dunkelblau) werden neben dem Gleisvorfeld des Leipziger Hauptbahnhofes angeordnet. So dienen sie zugleich als Lärmschutz für die Wohnhäuser, Kita, Gymnasium und Erholungsflächen im Westteil des Areals. Quelle: Leipzig zwei

Die Freizeit

Die historischen Bauten nahe der Kurt-Schumacher-Straße werden saniert und mit kulturellen Angeboten, Gastronomie und Läden versehen. „Das Löwitz-Quartier soll so attraktiv werden, dass auch Leipziger aus anderen Vierteln dort gern freie Zeit verbringen“, sagt Keyserlingk. Ergänzt werde der öffentlichkeitswirksame Treffpunkt an den früheren Zollschuppen durch die Bar und das Gastronomieangebot eines neuen Lifestyle-Hotels gleich nebenan. Läden mit nicht zentrumsrelevantem Sortiment sind auch für die Erdgeschosse der Bürobauten vorgesehen. „Jedoch keine Supermärkte, weil sich ganz in der Nähe ja das große Einkaufszentrum Promenaden Hauptbahnhof befindet.“

Der Verkehr

Das ganze Quartier wird zur verkehrsberuhigten Tempo-30-Zone. Es gibt nur eine Durchfahrtsstraße: von der Berliner Straße zum Hauptbahnhof in Verlängerung der Straße Preußenseite. Dafür baut die Stadt an der Berliner Straße (mit Geld der Investoren) eine neue Kreuzung, an die auch die LVB-Haltstelle „ Wittenberger Straße“ verlegt wird. Die 900 Stellplätze in den Tiefgaragen unter den privaten Baufeldern ergeben sich aus einem verminderten Stellplatzschlüssel. Dafür sind umso mehr Car- und Bike-Sharing-Stationen, Elektroladesäulen und barrierearme Rad-Stellplätze geplant. Die vier Meter breite Hauptachse durch das Quartier bleibt Fußgängern und Radfahrern vorbehalten – so gelangen auch Schüler von den Straßenbahnen und S-Bahnen am Hauptbahnhof sicher zum Gymnasium. Die LVB verlegen die Car-Sharing-Station „ Leipzig West“ in das Quartier, vergrößern sie zur Mobilitätsstation mit zwölf Fahrzeugen. Entlang der Parthe entsteht ein fünf Meter breiter Rad- und Fußweg, der auch Ausgangspunkt des geplanten Rad-Schnellwegs nach Halle wird.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach.

Die Natur

Fünf grüne Plätze – sogenannte Pocketparks – sollen Freiräume zur Erholung schaffen und zugleich als Verdunstungsflächen für Regenwasser dienen. Letzteres gilt auch für die „grün-blauen Dächer“ auf allen Häusern – selbst auf dem 13-stöckigen Büro-Turm am Nordende. Um das städtische Kanalnetz nicht zu belasten und vor Ort ein besseres Mikroklima zu erreichen, werden Regenwasserspeicher unter der Erde sowie Verdunstungsmulden angelegt. An der Parthe entsteht ein kleiner Park mit einem Wasserplatz und direktem Zugang ans Flussufer.

Die Zukunft

Das 1932 gegründete Unternehmen Otto Wulff (rund 500 Mitarbeiter) will in Leipzig beileibe nicht nur am Löwitz-Quartier bauen. Aktuell errichten die Hamburger in der Messestadt bereits größere Gebäude in der Münzgasse, am Johannisplatz und an der Löbauer Straße in Schönefeld (für die Leipzig-Stiftung). Weitere Projekte sollen folgen, erklärt Stefan Wulff, der das Familienunternehmen in dritter Generation führt. „Ich war schon als Kind oft in Leipzig, weil meine Großmutter von hier stammte. Wir haben den Kontakt auch zu DDR-Zeiten nie abreißen lassen.“ Genauso wie seit Jahren in Hamburg arbeite er jetzt auch in Leipzig in dem hier noch jungen „Bündnis für bezahlbares Wohnen“ mit. „Ich glaube, es ist Oberbürgermeister Jung wirklich ernst mit diesem Thema. Vielleicht können wir da mit unseren Erfahrungen etwas zum Gelingen beitragen“, so Wulff.

Mehr Infos zu dem neuen Quartier unter: www.loewitz.de

Von Jens Rometsch