Leipzig

Im Nordwesten des Leipziger Hauptbahnhofs beginnen noch dieses Jahr die Erschließungsarbeiten für das neue Löwitz-Quartier. Bis 2027 entstehen dort rund 550 Wohnungen (davon 30 Prozent sozial geförderte Mietwohnungen) und 47.000 Quadratmeter Büroflächen, dazu Restaurants und Cafés, ein Hotel, Gymnasium, Sporthalle und eine Kita.

Der Hochbau soll dann Ende nächsten Jahres starten, teilten die Investoren aus Hamburg soeben mit. Auch bei ihrem elf Hektar großen Areal handelt es sich um ein früheres Bahngelände. Es reicht bis zur Parthe und grenzt im Norden unmittelbar an das Gelände des Eutritzscher Freiladebahnhofs an, wo ab 2022 ein noch weit größeres Wohnviertel durch andere Investoren errichtet werden soll.

Höchstes Zertifikat für umweltgerechte Planung

Die Planung für das Löwitz-Quartier wurde jüngst mit dem höchsten Zertifikat (in Platin) der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) ausgezeichnet. Deren Fachleute schätzten die Umweltauswirkungen des Projekts – wie etwa die CO2-Emissionen – als äußerst gering ein, erläuterte Stefan Wulff, Chef der Baufirma Otto Wullf. Sie gehört neben dem Projektentwickler Hamburg Team und einer Tochter der Hamburger Sparkasse (Haspa PeB) zu den Investoren.

Eisspeicher kühlen im Sommer und heizen im Winter

Außer dem autoarmen Verkehrskonzept habe bei der DGNB vor allem die Energieversorgung gepunktet. Die erfolge künftig durch ein Nahwärmenetz sowie Eisspeicher. Im Sommer wird die in den Gebäuden anfallende Wärme in den Eisspeicher abgeleitet und führt so zu einer Kühlung der Häuser. Im Winter wird die im Eisspeicher aufgenommene Wärme hingegen zum Beheizen der Gebäude verwendet. Die dabei eingesetzten Wärmepumpen arbeiten mit Solarstrom.

Durch die Kopplung der Energieträger Wärme, Kälte und Strom lasse sich der Energiebedarf im Wesentlichen aus regenerativen Quellen decken, sagte Nikolas Jorzick, Geschäftsführer von Hamburg Team. Die Zertifizierung erstrecke sich aber auf den gesamten Lebenszyklus eines Projekts – von den Ressourcenverbräuchen bis zum Instandhaltungsaufwand.

Von Jens Rometsch