Leipzig

Vor einer Woche wurden Dieter Kalkas Scheiben wieder eingeschmissen. Die kleine Praxis, ein schlauchförmiger Raum am Ende eines gepflasterten Hofs in der Connewitzer Wiedebachpassage. „Wenn ich sage, was ich wirklich darüber denke, dann habe ich hier jeden Tag einen Anschlag“, sagt Kalka. „Das sind so welche Vollidioten“, sagte seine Patientin, ein kleines Mädchen, als sie die Scherben sah. Kalka, der Sprechlehrer, korrigierte sie nicht.

Seit 15 Jahren hat Kalka seine Praxis für Logopädie in Connewitz. 15 Mal wurde sie seither angegriffen. Dabei galten die Angriffe eigentlich jemand anderem: Kalkas Nachbar, dem Connewitzer Polizeiposten. Schwarz vermummte Gruppen, Steineschmeißer, Chaoten, wie auch immer. Die Antifa gegen die „Bullen“. „No Cops“ steht an den Connewitzer Hausfassaden.

Früher war Kalka selbst Connewitzer Hausbesetzer

Kalka hat einen Zettel hinter seine Scheiben gehängt: „Dies ist eine logopädische Praxis. Keine Bank, kein Makler, kein Geheimdienst.“ Herr Kalka, wie ist es, der Nachbar des meist gehassten Viertelbewohners zu sein? „Nun“, sagt Kalka. Ein großer Mann mit buschigen Augenbrauen. 63 Jahre. Er war ja früher selber ein bisschen wie die. Liedermacher, Opportunist, Staatsfeind der DDR.

Mitte der Achtziger wird er Connewitzer, zieht in ein besetztes Haus gleich hier um die Ecke. Seine Mitbewohner: ein Maler, ein Bibelforscher, ein Jazzer. Er studiert Informatik in Ilmenau. Weil er verbotene Biermann-Gedichte kopiert, fliegt er von der Uni. Er beginnt zu singen. „Ich bin klaustrophobisch veranlagt“, sagt er. Er singt an gegen die Mauer, die Enge: „Ich stehe an jeder Ampel und sehe nur noch rot.“ Ein Freiheitslied. Kalka wird gesucht. An der Türklingel in Connewitz steht nur sein Pseudonym: Beulenspiegel. Sie finden ihn nicht. Aber sie sorgen dafür, dass er nicht mehr auftritt.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nach der Wende wird er kurz berühmt. Westdeutsche Medien reißen sich um seine Story. Jedenfalls für eine Zeit. „Irgendwann langweilte die das“, sagt Kalka. Und Kalka langweilte die BRD. Er war gegen die Wiedervereinigung. Warum noch mal? War das nicht die Freiheit, die er all die Jahre herbeigesungen hatte? Er gründet eine alternative Buchmesse. Die Chefs der großen Buchmesse zucken mit den Schultern. „Sie boten an, uns einkaufen“, sagt Kalka. Wer in der Bundesrepublik Opportunist ist, bekommt einen Scheck überreicht. So machte das keinen Spaß. Kalka probiert es mit Fleiß, er schreibt Romane, Geschichten, Lieder wie ein Wahnsinniger. Dann schult er noch mal um, wird Logopäde. Ein neues Leben. 2011 bezieht er eine Praxis in Connewitz.

„Mensch, dachte ich, das war doch mal eine gute Zeit hier“, sagt Kalka. „Ich habe mich geirrt.“ Kalka fühlt sich in Connewitz unwohl. Der Staatsfeind von damals versteht die Staatsfeinde von heute nicht. Der Connewitzer erkennt sein Connewitz nicht mehr. Warum nicht?

„Wir waren früher kreativer“

Vor einigen Jahren drohte ein Mann, Kalkas Auto zu demolieren. Ein altes Auto, aber: BMW. „Für die ist das ein Edelschlitten“, sagt Kalka. Jemand rempelte ihn an, weil er sein feines rotes Jackett trug. Das irritierte ihn. Dann der Mann mit den drei freilaufenden Hunden. „Ich habe Angst vor Hunden“, sagt Kalka. Er wies den Mann zurecht, vielleicht etwas zu barsch. Der Mann steuerte auf ihn zu. Kalka nestelte in seiner Jackentasche nach dem Pfefferspray.

„Manchmal glaube ich, dass die intolerantesten Menschen heute die sind, die am meisten Toleranz einfordern“, sagt Kalka. Früher war die Polizei sein Feind. Wenn heute junge Leute eine Polizeistation angreifen, was fühlt er dann? „Unverständnis“, sagt Kalka. „Wir waren früher kreativer.“

„No Cops, No Nazis“, steht an den Hauswänden. „Pfff“, macht Kalka.

„Westdeutsche Zahnarztsöhnchen und Jurastudenten“

Kalka glaubt, dass es früher einfacher war, gegen etwas zu sein. „Ich komme aus einer Zeit, die wirklich gefährlich war“, sagt er. „Wir leben heute im Wohlstand, harmlosere Bullen als heute hat es nie gegeben.“ Man könne, sagt er, ja auch konstruktiv gegen den Staat angehen. An einem Haus nahe seiner Praxis steht ein großes Graffito: „Leave no one behind“, niemanden zurücklassen. „Ich erlebe es nicht, dass denen, die zurückhängen, hier geholfen wird“, sagt Kalka.

Sein Nachbar, ein Schrotthändler, hat sie einmal beobachtet, die Vermummten. Sie sind so schnell weg wie sie kommen. Es knallt, blitzt und donnert. Danach ist alles voller Rauch und Scherben. „Ich habe gehört, das sind verwöhnte, westdeutsche Zahnarztsöhnchen und Jurastudenten, die das machen“, sagt Kalka. „Denen langweilig ist und die hier mal was ausprobieren wollen.“

Die Polizisten, die morgens vor seiner Praxis stumm ihre erste Zigarette rauchen, verlieren kein Wort über die Angriffe. Kalka muss jedem Patienten die kaputten Scheiben erklären. „Das ist die eigentliche Gewalt“, sagt er, „das dauernde Reden über die Gewalt.“

Also raus aus Connewitz? Er hat hier all seine Patienten. Er müsste, mit 63, ein zweites Mal neu anfangen. „Nun“, sagt Dieter Kalka, „dafür ist es zu spät.“

Von Josa Mania-Schlegel