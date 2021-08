Leipzig

Seit Mittwoch wurde in ganz Deutschland neben dem Güter- auch der Personenverkehr bestreikt. 75 Prozent aller Fernzüge fielen aus. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer, die noch bis Freitagfrüh streiken will, fordert von der Deutschen Bahn eine Corona-Prämie für ihre Angestellten, sowie Lohnerhöhungen von 3,2 Prozent. Die Bahn lehnte mit Verweis auf Milliardenverluste während der Pandemie und der Flutkatastrophe ab.

Die Leidtragenden der Auseinandersetzung waren am Mittwochmorgen die Fahrgäste. Es ist sechs Uhr, der Leipziger Hauptbahnhof: aufgewühlt. Ganz unterschiedliche Typen Reisender irren zwischen den Gleisen umher. Jene, die gerade in Urlaub fahren wollen. Welche, die auf Arbeit müssen. Und ein ganzer Zug, der Dienstagnacht in Wien gestartet war, bis nach Berlin fahren sollte, aber nun aus Personalmangel in Leipzig gestrandet war.

Kaum ein Zug fuhr nach Leipzig rein oder raus. Und niemand wusste so recht, ob der eigene denn nun dabei war. Der bizarre Höhepunkt des ganzen Chaos: Als die Bahn, gegen acht Uhr, damit begann, alle Abfahrtszeiten handschriftlich auf einer Tafel anzugeben. Die Zeiten auf den digitalen Anzeigen stimmten schlicht nicht mehr. Und Stift und Schwamm waren schneller zur Hand als sämtliche Technik.

Aber mit der Zeit entwirrte sich das Chaos der Reisenden. Die jüngeren Leute fanden mit ein paar Berührungen auf ihren Handydisplays Alternativen. Manch einer musste nun drei Stunden zusätzlich warten. „ So what!“, sagt einer, na und! Was macht das schon, wenn man die letzte Nacht – Wien, Leipzig – gekauert auf einem Gang in Waggon sieben verbracht hat. „Ich finde Streiks sehr wichtig“, sagt ein blonder junger Mann mit Schlaf in den Augen.

Aber, natürlich, konnten nicht alle die Ausfälle so gelassen nehmen. Da ist der ältere Herr, der auf eine Beerdigung wollte. Die Tochter, die ihre herzkranke Mutter besuchen muss. Der Gastronom, der wegen eines ersehntes Jobs nach Berlin wollte und nun sein Vorstellungsgespräch verpasst. Im Live-Ticker auf LVZ.de haben wir den ganzen Morgen über Reisende am Leipziger Hauptbahnhof in kleinen Videoclips erzählen lassen, wie sie mit der Lage umgehen. Hier fassen wir ihre Geschichten noch einmal zusammen.

Martina Marchand (56) arbeitet bei Rossmann im Hauptbahnhof. Heute war sie aus einem anderen Grund am Bahnhof: Ihre Mutter, die in Berlin lebt, hatte vor einer Weile einen Herzinfarkt und muss seither gepflegt werden. Aber weil diese Woche niemand zu ihr gehen kann, musste Marchand selbst hinfahren. Nun fuhr der Zug nicht. „Wenn ich heute nicht fahren kann, wäre meine Mutter ganz alleine“, sagt sie. „Eine Alternativroute, die mir vorhin angegeben wurde, existiert leider nicht mehr.“

Manuela Porsche (34) aus Geithain wollte mit ihren beiden Söhnen Gustav und Albrecht nach Bad Oeynhausen aufbrechen – zu einer Woche auf Kur. Eine Zeit der Entspannung sollte anbrechen. Mit der Mitteldeutschen Regiobahn kamen die Kleinfamilie immerhin bis nach Leipzig. Das Unternehmen gehört nicht zur Deutschen Bahn und streikt daher auch nicht. In Leipzig war erstmal Schluss. „Wir kommen weiter, aber brauchen insgesamt drei Stunden länger“, sagt Porsche.

Paul (19) aus Passau (vorne, liegend) war seit 22 Uhr im Zug aus Wien in Richtung Ostsee unterwegs. „Uns wurde die ganze Fahrt über gesagt, dass der Zug zumindest bis nach Berlin fahren würde“, sagt er. Aber in Leipzig fand die Fahrt ein Ende, aus Personalmangel. Spontan taten sich die jüngeren Passagiere des Zugs, aus Wien, Ansbach oder Passau zusammen, man freundeten sich an. Und sie schmiedeten Pläne. Als nächstes wollten sie versuchen, eine S-Bahn nach Halle zu kriegen. Von dort aus soll es einen Zug nach Berlin geben – angeblich. „Ich finde Streiks sehr wichtig“, sagt Paul. 

Horst Krüger (79) wollte in Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern, Urlaub machen. Normalerweise wäre sein Zug durchgefahren, nun muss er in Berlin umsteigen. Das durch den Streik verursachte Bahnchaos erinnert ihn an den Winter 1979. „Damals gab es schon einmal so eine schwierige Situation“, sagt er.

Erhard Tille (85) aus Leisnig las gestern in der LVZ vom anstehenden Streik. Zum Bahnhof fuhr er trotzdem, er muss auf eine Trauerfeier nach Berlin. „Jetzt will ich hier weiter, aber da ist nix“, sagt er. Ob er Verständnis für den Streik hat? „Dass die Lokführer mehr Geld wollen, dafür hab ich Verständnis“, sagt er. „Für den Streik eher nicht.“ Dann erzählt Tille seine Geschichte. Wie er mit der Wiedervereinigung seinen Job verlor, noch längst nicht im Rentenalter. Und, dass er nie wieder einen Job fand. „Die sollen froh sein, dass sie Arbeit haben“, sagt Tille. „Ich hatte keine.“

Cemal Sönmez (36) arbeitet ein einem Restaurant in Würzburg. Weil seine Stelle ausläuft, verabredete er sich zum Vorstellungsgespräch in Berlin. Dienstagnacht ist er in Bamberg in den Zug gestiegen, halb sieben wollte er in Berlin sein. Dann blieb sein Zug in Leipzig stehen. „Ich sitze jetzt hier, so gut wie mittellos“, sagt er. Nach schweren Monaten in der Corona-Pandemie habe sich Sönmez das Zugticket nach Berlin nur gerade so leisten können, erzählt er. Seine Hoffnung: Noch heute Abend in Berlin anfangen zu arbeiten und danach ein erstes Gehalt kassieren. Daraus wird jetzt nichts. „Ich sitze jetzt hier und kann mich nicht bewegen“, sagt er.

Katharina (25) hat einen Abschluss in Architektur in Wien gemacht, nun möchte sie in Berlin weiterstudieren. Statt sich die Uni anzugucken, sitzt sie nun am Hauptbahnhof Leipzig fest. „Ich war hier noch nie“, sagt sie. Als Entschädigung habe man ihr eine Flasche Wasser angeboten. Das Taxi, das von Leipzig nach Berlin an die 400 Euro kosten würde, wollte ihr die Bahn auf Rückfrage nicht ersetzen. Ihr Plan an diesem Mittwochmorgen: In einem Flixtrains weiterfahren. Die grünen Züge gehören zum Unternehmen Flixbus und mischen beim Streik gegen die Deutsche Bahn nicht mit. Allerdings sind sie über die Streiktage längst alle ausgebucht.

Von Josa Mania-Schlegel