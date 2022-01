Long Covid: Betroffene für Leipziger Selbsthilfegruppe gesucht

Leipzig

Die Angst vor Long Covid ist weit verbreitet. Dennoch stoßen Betroffene, die auch Monate nach ihrer vermeintlich überstandenen Corona-Infektion noch unter den Folgen leiden, in ihrem Umfeld vielfach auf Unverständnis. Daher möchte das Leipziger Gesundheitsamt jetzt zwei Selbsthilfegruppen gründen und sucht Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Eine der beiden Gruppen ist ausdrücklich für Unter-40-Jährige gedacht. Die Idee dazu habe ein Betroffener gehabt, heißt es aus der städtischen Selbsthilfekontakt- und Informationsstelle. Für jüngere Menschen bringen die Langzeitfolgen einer Corona-Infektion spezifische Fragen mit sich: Sie stehen in der Ausbildung oder zu Beginn des Arbeitslebens und haben das Gefühl, sich beweisen zu müssen. Auch in einer Partnerschaft stecken viele von ihnen in einem Lebensabschnitt, an dem sie Weichen für die Zukunft stellen wollen. Beruflich wie privat stehen anhaltende Symptome wie Erschöpfung, depressive Verstimmungen, Angstzustände, Konzentrationsschwierigkeiten, Kurzatmigkeit und Schlafprobleme jedoch häufig im Weg.

Aktuell nur digitale Treffen

Der Austausch und die gegenseitige Unterstützung in einem geschützten Raum soll zu einem besseren Umgang mit der Erkrankung und den daraus resultierenden Einschränkungen verhelfen. Menschen aller Altersklassen werden zudem für eine zweite Long-Covid-Selbsthilfegruppe gesucht, zu der bereits einige Betroffene gehören. Allerdings sei die Fluktuation noch zu groß, um eine stabile Runde zu etablieren, heißt es. Geplant sind monatliche Treffen – wenn auch wegen der Infektionslage bis auf Weiteres nur digital.

Selbsthilfekontakt- und Informationsstelle: Telefon 0341 123-6755 oder 0341 123-6763; selbsthilfe@leipzig.de; www.leipzig.de/selbsthilfe

Von mwö