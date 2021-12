Leipzig

Schon seit einigen Jahren erfreuen sich leerstehende Ruinen immer größerer Beliebtheit. Die sogenannten „Lost Places“ sind besonders auf Social Media ein beliebtes Fotomotiv und Ausflugsziel zahlreicher Fotografen. Auch in Leipzig gibt es einige Orte, bei denen man nur noch erahnen kann, was sich hier einst abgespielt hat. Die LVZ hat sechs Tipps für Sie zusammen gestellt.

Maschinenfabrik Swiderski

Die alte Fabrik von Philipp Swiderski liegt in Kleinzschocher an der Ecke der Zschocherschen und Markranstädter Straße. Swiderski kam 1867 nach Leipzig, um sich mit einer Werkstatt selbstständig zu machen. Die erste Fabrik des Unternehmers befand sich in der Reudnitzer Straße, 1888 verlagerte er seinen Firmensitz nach Kleinzschocher. Die Lage war strategisch günstig – es gab einen Kanal, einen Eisenbahnanschluss und eine pferdebetriebene Straßenbahn.

Auf 15.000 Quadratmeter. ließ er die neue Fabrik im neugotischen Stil errichten. Produziert wurden dort Dampfmaschinen, Petroleum- und Gasmotoren. Das Fabrikgebäude mit dem 20 Meter hohen zinnengekrönten Turm galt damals als zweckmäßige „Musteranstalt“. Dazu gehörten eine Montagehalle, ein Kesselhaus, ein Portiershaus, ein Pissoir, ein Koksschuppen und eine Schmiede.

Eine historische Ansicht der alten Maschinenfabrik Philipp Swiderski. Quelle: Karl-Heinz Hochhaus

Ein beliebtes Fotomotiv ist das zylinderförmige Glasdach, das zwei Hallen miteinander verbindet. Der Architekt Paul Ranft ließ so mit wenig Mitteln und Kosten einen weiteren Produktionsraum entstehen. Während des zweiten Weltkriegs wurde ein Großteil des Gebäudes schwer beschädigt. Nach 1945 begann der Wiederaufbau des Werks. Die Fabrik steht nun schon seit vielen Jahren leer. Was nun damit geschehen soll, ist unklar.

Die Ruine der Maschinenfabrik Swiderski an der Zschocherschen Straße ist ein beliebtes Fotomotiv. Quelle: Andre Kempner

Die alte Sternburg-Brauerei

Die alte Sternburg-Brauerei befindet sich im Stadtteil Lützschena. Bereits 1278 wurde eine Brauerei im dortigen Rittergut urkundlich erwähnt. Schon lange wurde dort Bier gebraut, seit 1823 konnte dieses mit entsprechender Schanklizenz im Leipziger Burgkeller ausgeschenkt werden.

Herzstück der Brauerei ist das große Sudhaus. Hier wurde einst das Sternburg-Bier in großen Kesseln gebraut. Im Inneren findet man noch original Art-déco-Lampen. Zur Brauerei gehörte ein großer Fuhrpark mit 50 Automobilen und zahlreichen Pferdegeschirren mit über 120 Pferden. Außerdem: eine eigene Kita, eine Krankenversicherung für alle Mitarbeitenden und eine eigene Musikkapelle.

Der Bau der Kuppel des Sudhauses und der Mälzerei im Jahr 1927. Quelle: Atelier Hermann Walter © Stadtgeschichtliches Museum Leipzig

Nach der Wende wurde die Brauerei von der Firma Brau und Brunnen aus Dortmund aufgekauft, diese ließ das Gebäude verwahrlosen. Am Rande des Geländes stehen noch die Arbeiterhäuser, einige von ihnen sind inzwischen eingestürzt. Am 31. August 1991 wurde die Brauerei endgültig geschlossen.

Das Gelände der alten Sternburg Brauerei ist eingezäunt. Von außerhalb kann man dennoch einen Blick darauf werfen. Quelle: Andre Kempner

Die Ruine wird in dieser Form nicht mehr lange stehen bleiben. Über die Jahre gab es immer wieder neue Eigentümer und neue Pläne. Das Gelände soll nun als Wohnstandort mit einem Supermarkt und einer Kita entwickelt werden.

Galvanotechnik-Fabrik

Die Leipziger Galvanotechnik-Fabrik wurde 1881 von Georg Langbein als erste dieser Art in Deutschland gegründet – zunächst am Bayerischen Bahnhof. 1890 erweiterte er den Betrieb und baute ein neues Werk in Sellerhausen. Die Galvanotechnik-Branche erlebt damals einen Aufwind. Beim Galvanisieren wird ein Werkstück mit Hilfe von Elektrolyse mit Metall überzogen.

Die Galvanotechnik-Fabrik in Sellerhausen. Quelle: Andre Kempner

Zu DDR-Zeiten beschäftigte die Firma etwa 1500 Menschen, Anfang der neunziger Jahre wurde der Betrieb schließlich eingestellt. Seitdem steht das Gebäude zum Großteil leer. Neben dem ehemaligen Kontergebäude sind auch die Halle 15 sowie das Heizwerk der Industriebauten übrig geblieben. In einem Teil des Gebäudes ist seit 2010 das deutsche Museum der Galvanotechnik beheimatet. Einige Räume werden auch von der Vopelius Chemie AG zur Herstellung von Chemikalien genutzt.

Lindenauer Hafen

In Lindenau befindet sich heute noch das imposante Speichergebäude des Hafens. Ursprünglich war das 40 Hektar große Gelände als Industriehafen gedacht, um das Viertel über Schiene, Straße und Wasser vom Stadtzentrum erreichbar zu machen. Leipzig sollte durch ein Projekt vom Elster-Saale-Kanal an das mitteleuropäische Gewässernetz angeschlossen werden.

1938 wurde mit den Arbeiten an zwei Hafenbecken sowie zwei Industriehäfen begonnen. 1943 mussten die Arbeiten kriegsbedingt eingestellt werden, große Teile waren aber bereits fertiggestellt. Jahrzehnte ruhte der Baubetrieb, das einst so ehrgeizige Projekt schien in Vergessenheit zu geraten. Leipzig über den Kanal an die Weltmeere anzubinden und in dem Hafen Industriegüter und Rohstoffe umzuschlagen, blieb ein Traum.

Genutzt wurden bis in die 1990er-Jahre lediglich die Speicher am Kanal. In den 2000er-Jahren war geplant, auf dem Hafengelände das Olympische Dorf entstehen zu lassen, falls Leipzig die Olympischen Sommerspiele 2012 bekommen hätte. Der Zuschlag ging jedoch an London.

Am Lindenauer Hafen ist in den vergangenen Jahren ein neues Wohnquartier entstanden. Von früheren Zeiten zeugt nur noch das Speichergebäude. Quelle: Andre Kempner

Anstelle des Olympischen Dorfes ließ die Stadt Leipzig in den letzten Jahren durch Investoren ein neues Wohnquartier für über 1000 Menschen bauen. Einen großen Gemeinschaftsspielplatz will die Kommune zeitnah noch hinzufügen. Ab 2026 sollen die alten Speicher im Norden des Areals saniert werden und ein nur 75 Meter langer Durchstich vom Hafen zum Elster-Saale-Kanal (unter der Lyoner Straße) erfolgen. Dann könnten Paddler in etwa von Ikea bei Günthersdorf über den Lindenauer Hafen und Cospudener See bis nach Zwenkau gelangen.

Betreten verboten Abgesehen vom Lindenauer Hafen befinden sich die Lost Places in Privatbesitz. Das bedeutet, dass ein unerlaubtes Betreten des Grundstücks oder des Gebäudes verboten ist. Ist das Grundstück umzäunt, gilt das Eindringen als Hausfriedensbruch. Sollte der Eigentümer einen Strafantrag stellen, wird die Tat rechtlich verfolgt. Dies kann von einer Geldstrafe bis hin zu einer Freiheitsstrafe führen. Das illegale Betreten der Gebäude ist zudem gefährlich. Oft sind die Gebäude bereits einsturzgefährdet, Decken und Böden sind nicht mehr in Stand. Das Betreten kann daher zu Unfällen und ernsthaften Verletzungen führen.

Lokschuppen des Bayerischen Bahnhofs

Der Bayerische Bahnhof gehörte zu den letzten Bahnhöfen, die nach Inbetriebnahme des Hauptbahnhofes im Jahr 1915 noch weiterexistierten. Er gilt außerdem als der älteste Kopfbahnhof Deutschlands. Am 10. Juni 2001 wurde der Bahnbetrieb auf dem Bayerischen Bahnhof vollständig eingestellt. Zuletzt verkehrten lediglich Regionalzüge nach Altenburg und Zwickau. Während das alte Bahnhofsgebäude nun ein Gasthaus beherbergt, zeugt der alte Lokschuppen auf dem Areal der Media-City und der Alten Messe noch von alten Zeiten.

Der alte Lokschuppen des bayerischen Bahnhofs ist heute ein beliebter Treffpunkt für Sprayer und Skater. Quelle: Andre Kempner

Im Zuge des Brückenneubaus zwischen der Semmelweisstraße und der Kurt-Eisner-Straße wurde 2009 der alte Wasserturm abgerissen und mit dem City-Tunnel vor dem denkmalgeschützten Gebäude der S-Bahn Haltepunkt MDR gebaut. Gegenüber der Media City bietet das Areal vielfältige Nutzungsmöglichkeiten für Kultur, Gewerbe und Veranstaltungen. Der denkmalgeschützte Lokschuppen bleibt als freigestellter Solitär erhalten und ist für kulturelle oder andere Freizeit-Nutzungen reserviert. Mittlerweile finden sich dort vor allem Sprayer und Skater wieder.

VEB Polygraph Reprotechnik Leipzig

Im Leipziger Stadtteil Leutzsch befindet sich neben dem Rathaus direkt an der Ludwig-Hupfeld-Straße ein Gebäude, welches noch an die Industriekultur der Messestadt erinnert: die Ruine des VEB Polygraph Reprotechnik Leipzig.

Der VEB Polygraph Reprotechnik in Leutzsch – auch bekannt als „Omega Werke“. Quelle: Andre Kempner

Nach dem Krieg wurden Teile des Werkes als Reparationsleistungen demontiert. Außerdem wurde der Betrieb an sich als „Omega Werke“ in den VEB Reprotechnik überführt, in diesem Zeitraum wurden Druckmaschinen im Gebäude hergestellt.

Im Jahr 1990 wurde der VEB in eine GmbH umgewandelt und das Werk an der Georg-Schwarz-Straße in Leipzig Leutzsch stillgelegt. Das heute denkmalgeschützte Fabrikgebäude verfiel nach der Wende zusehends. Es wurde 2012 zur Zwangsversteigerung ausgeschrieben.

Von Yvonne Schmidt