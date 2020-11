Leipzig

Es heißt wieder Daumen drücken: Bei der Lottoziehung am Mittwoch winkt ein Gewinn von 45 Millionen Euro. Da bei der Ziehung am vergangenen Samstag niemand „6 Richtige mit Superzahl“ getippt hatte, erhöht sich die Ausschüttungssumme bei der kommenden „6aus49“-Ziehung, wie Sachsenlotto am Montag mitteilte. Eine Gewinnausschüttung für die Gewinnklasse 1 sei so garantiert. Tippt wieder niemand die richtigen Zahlen, dann gebe es eine Ausschüttung in der nächstniedrigeren Gewinnklasse. Dann reichen auch 6 Richtige ohne Superzahl für den Millionengewinn.

Bundesweit werden den Angaben zufolge in der Nikolauswoche zudem 3 x 1 Million Euro sowie 2000 x 1000 Euro in einer Sonderauslosung bei Lotto „6aus49“ verlost. Eine Million Euro gewinnt, wer drei mal richtig getippt hat. Maßgeblich sind die Lottoziehungen zwischen dem 2. und 5. Dezember.

Von liko