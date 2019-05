Leipzig

Ein außergewöhnliches Ereignis für die Stadt in einem außergewöhnlichen Jahr: Zum 125-jährigen Bestehen der Zentralbücherei für Blinde (DZB) ist es Direktor Thomas Kahlisch gelungen, das Louis Braille Festival nach Leipzig zu holen. Vom 5. bis 7. Juli wird die DZB als Gastgeber des europaweit größten Treffens der Blinden- und Sehbehinderten-Selbsthilfe mehr als 3000 Besucher empfangen, wie Sprecher Ronald Krause schätzt. Nicht nur auf sie wartet ein üppiges Programm.

Der Fokus gilt der Kultur

Dass bei der Festival-Vorstellung am Mittwoch-Vormittag im Stadtbüro statt des zu vermutenden Sozialbürgermeisters Thomas Fabian ( SPD) Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke (Linke) das Rathaus vertrat, hatte seinen guten Grund. „Dieses Fest beschränkt sich nicht auf den Sozialbereich, sondern richtet den Fokus stark auf die Kultur“, erklärt sie. Allen Beteiligten ist eins wichtig: Das Programm am ersten Juli-Wochenende zielt keineswegs lediglich auf von der Behinderung Betroffene, sondern geht an die Adresse aller Interessierten. Inklusion quasi von der anderen Seite, wenn man so will – auch wenn es natürlich interne Veranstaltungen gibt wie eine Führung mit Berührung im Bachmuseum oder einen Duft- und Tastrundgang im Botanischen Garten.

Hauptprogramm in der Kongresshalle

Die vierte Festival-Ausgabe nach Hannover (2009), Berlin (2012) und Marburg (2016) wird am 5. Juli in der Kongresshalle eröffnet. Die Kooperationsbereitschaft des Zoos findet Jette Förster „ziemlich genial“, wie das Mitglied im Präsidium des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbandes betont. Der prächtige historische Saal an der Pfaffendorfer Straße wird Hauptveranstaltungsort sein. „Ich freue mich auf viele spannende Aktivitäten. Danke, Leipzig, für diese Offenheit!“, schiebt Förster enthusiastisch hinterher.

Nachhaltigkeit erhofft

DZB-Chef Kahlisch freut sich zudem „über den Schulterschluss mit der Stadt und mit Kultureinrichtungen, die Barrierefreiheit bieten“. Gerade in diesem Punkt hofft er auf eine nachhaltige Wirkung des Festivals, das nach dem Erfinder des Punktschriftsystems für Blinde, Louis Braille (1809-1852), benannt ist.

Zu den öffentlich zugänglichen Veranstaltungen gehört unter anderem das Projekt „Museum für Alle“. Die von Studenten des Instituts für Kunstpädagogik in Kooperation mit der klassischen Archäologie inklusiv umgestaltete Ausstellung im Antikenmuseum wird punktgenau zum Braille Festival eröffnet; parallel dazu bietet das Institut eine Ausstellung für Blinde und Sehbehinderte.

Barrierefreies Programm

„Natürlich gibt es in punkto Barrierefreiheit auch in Leipzig Verbesserungsbedarf“, räumt Skadi Jennicke ein, „aber die Stadt hat da schon sehr viel zu bieten.“ Großen Wert darauf legt zum Beispiel das Theater der Jungen Welt, in dem am 6. und 7. Juli das Stück „Der Bär, der nicht da war“ zu erleben ist. Außerdem locken Konzerte in der Philippuskirche, Theater im Schauspielhaus, Lesungen, Hörspiele und vieles mehr.

Festival bekommt eigene Hymne

Zu den Höhepunkten gehört „Die große Samstagabend-Show – alles inklusiv“ auf dem Leuschner-Platz; geplant sind unter anderem Comedy, Livemusik, Gesprächsrunden und Rollstuhl-Ballett. Das Fuck Hornisschen Orchestra präsentiert dort eine exklusiv für das Festival geschriebene Hymne. Wer das Duo – bestehend aus Christian Meyer und Julius Fischer – kennt, der weiß, dass in dem Song humoriges Zwinkern stecken dürfte.

www.dbsv-festival.de

Von Mark Daniel