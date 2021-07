Leipzig

Diese 14 Quadratmeter gehören ihm allein: Stefan Serazetdinow lebt seit Oktober 2020 im Studentenwohnheim an der Tarostraße. Die Wohnung besticht vor allem durch die günstige Miete.

Erstmal froh, etwas zu haben

Stefan ist 23 Jahre alt und kommt ursprünglich aus der Nähe von Regensburg. Im vergangenen Herbst zieht er nach Leipzig, beginnt hier Bauingenieurwesen an der HTWK zu studieren. „Die Wohnungssuche war am Anfang schwer“, erzählt er. Auch nach Wohngemeinschaften habe er gesucht – doch nur wenige Antworten bekommen. Die einfachste Lösung bot das Wohnheim des Studentenwerks in der Tarostraße. Denn die Wohnung war bei seinem Einzug bereits komplett möbliert. „Ich war erstmal froh, hier was zu haben“.

Der 23-Jährige teilt sein Apartment mit einem Mitbewohner. Insgesamt zahlt er 270 Euro – etwa die Hälfte im Vergleich zu den Mieten im BaseCamp. In dem Preis ist zwar auch ein Fitnessraum sowie eine gemeinschaftliche Küche inbegriffen, wegen Corona seien diese aber geschlossen. Umso öfter nutzt Stefan den großen Sportplatz, der sich direkt hinter dem großen Plattenbau befindet. „Ich gehe gerne joggen, spiele Basketball oder Tischtennis“, erzählt er.

Lesen Sie auch

So lebt es sich in Leipzigs Luxus-Wohnheim

Man hilft sich gegenseitig

Dabei ist er selten allein. „Der Vorteil ist, dass man echt gut Leute kennenlernt. Und alle sind sehr nett.“ Abends wird oft gemeinsam Bier getrunken und gequatscht. Wer etwas braucht, kann in der Facebook oder WhatsApp Gruppe um Rat fragen. „Auch bei Kleinigkeiten hilft man sich gegenseitig“, sagt Stefan. Ein Pluspunkt sei auch die Lage des Wohnheims im Zentrum-Südost.

Zur Galerie Impressionen aus dem Wohnheim des Studentenwerks in der Tarostraße 14.

Wunsch nach mehr Platz und Ruhe

„Das Zimmer ist einfach zu klein“, kritisiert der 23-Jährige. Er wünscht sich mehr Platz, würde sein Zimmer gerne selbst einrichten. Auch ein Fenster in der Küche wäre gut, um etwas mehr Tageslicht in der Wohnung zu haben.

Bei fast 800 Wohnheimplätzen in der Tarostraße lässt es sich kaum vermeiden, jemandem über den Weg zu laufen. Generell finde Stefan es zwar gut, vielen Menschen zu begegnen. Aber: „Manchmal gibt es Momente, da hätte ich gerne etwas mehr Ruhe. Wenn ich aus dem Fenster schaue, kommt mir alles so groß vor, mit den ganzen Platten und Hochhäusern um mich herum. Da fühlt man sich manchmal eingeengt.“

Abwechslung vom Alltag im Wohnheim

Dennoch ist Stefan zufrieden. „Ich würde sagen für 270 Euro ist es vollkommen in Ordnung.“ Mit Bafög und Nebenjob komme er sehr gut über die Runden. „Ich hab hier zwar kein Fitnessstudio oder Kino, aber ich kann mich auch in einem Studio anmelden oder in der Stadt ins Kino gehen. Es ist ja auch schön, zur Abwechslung mal aus dem Viertel herauszukommen.“

Ob er sich vorstellen könnte, in einem Luxus-Wohnheim zu wohnen? „Wenn ich so viel Geld zur Verfügung hätte, würde ich mir eine Riesenwohnung für mich alleine suchen, oder eine gute WG. Ich würde damit etwas anderes anfangen, als in einem Wohnheim zu wohnen.“

Von Yvonne Schmidt