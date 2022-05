Leipzig

Das von zwei Studenten in Leipzig gegründete Unternehmen Lucky Bike will weitere Filialen in Ostdeutschland eröffnen. Im Gespräch mit der LVZ spricht Geschäftsführer Christian Morgenroth ferner über das Engagement in Leipzig, den Boom bei E-Bikes und warum die Firma am Verkauf gebrauchter Räder festhalten will.

Herr Morgenroth, Lucky Bike ist ein in Leipzig von Ihnen und Thomas Böttner gegründetes Unternehmen. Sie studierten zu der Zeit in Ingolstadt, was führte Sie nach Leipzig?

Thomas ist Münchner, ich komme aus Wiesbaden. Wir wollten als Studenten unseren Geldbeutel auffüllen und ein Praktikum an der Uni vermeiden. So entstand die Idee, mit gebrauchten Fahrrädern zu handeln. Leipzig als Studentenstadt schien für uns der ideale Ort zu sein. Und so war es auch. Über einen Freund fanden wir mit dem Alten Milchhof am Hauptbahnhof eine geeignete Immobilie, die wir selbst aus- und umgebaut haben. Und damit haben wir damals den Grundstein für unser heutiges Unternehmen gelegt.

Die Nachfrage nach gebrauchten Rädern in Leipzig hat nicht nachgelassen. Was ist der Grund dafür?

Das ist in der Tat ein Phänomen. Junge Leute, die nur für kurze Zeit in Leipzig bleiben, wollen sich nicht für viel Geld ein neues Rad kaufen. Sie wollen viel Rad für wenig Geld. Und das bekommen sie mit unseren Gebrauchten. Das sind Fahrräder, die wir in Zahlung nehmen und vor dem Weiterverkauf reparieren. Viele davon sind Qualitätsräder, die zwar schon Jahre auf dem Buckel haben, aber meist im Keller oder Schuppen gestanden haben.

Wo bietet Lucky Bike diese Gebrauchten noch an?

Nur in Leipzig. Wir sammeln die in Zahlung genommenen Räder aller Filialen und bieten sie ausschließlich in Leipzig an. Anfangs in der Filiale am Bahnhof, später dann auf der Alten Messe.

Von diesem Standort haben Sie sich getrennt. Ist das das Ende des Verkaufs gebrauchter Räder?

Mit dem Umzug in den Sachsenpark ist das in der Tat erst einmal Geschichte, da wir in der neuen Filiale nicht den Platz dafür haben. Das ist schade, weil der Verkauf der Gebrauchten eine tolle Sache war. Bis zuletzt rissen die Schlangen am Verkaufstag – einmal im Monat – nicht ab. Unser Geschäft ist der Handel mit neuen Fahrrädern. Aber der Verkauf von Gebrauchträdern gehört irgendwie auch zu uns.

Die neue Filiale von Lucky Bike im Sachsenpark in Leipzig. Quelle: Andre Kempner

Sie hören sich an, als dass es vielleicht doch noch ein Weiter gibt?

Aktuell sind wir in konkreten Verhandlungen über einen neuen Standort auf der Alten Messe. Voraussichtlich kommen wir schon im nächsten Jahr zurück. Ob dieser Neubau dann genügend Platz bietet, um auch die in Zahlung genommenen Fahrräder zu lagern, müssen wir sehen. Aber ich denke, wir finden eine Lösung. Denn ich würde die Tradition gern fortführen.

Sie ziehen sich aus dem Sachsenpark dann zurück?

Nein, wir sind mit dem Standort Sachsenpark sehr zufrieden. Wir werden dann drei Filialen in Leipzig haben.

Sie haben Lucky Bike zwar in Leipzig gegründet, aber ein Sachse ist die Firma nicht mehr. Warum?

Das liegt daran, dass wir in Bielefeld eine Firma für den Onlinehandel aufgemacht haben – die Lucky Bike.de GmbH. Entstanden sind noch zwei weitere Gesellschaften. 2016 haben wir uns dann entschieden, alle diese Firmen in Lucky Bike.de GmbH zu konzentrieren. Und deren Sitz ist Bielefeld.

Generell hat Lucky Bike aber mehr Filialen im Westen als im Osten. Ist der Osten weniger interessant?

30 Filialen sind es insgesamt in Deutschland. Als wir uns 1994 gegründet haben, kamen auch die Radlbauer-Filialen in Süddeutschland zu uns. Thomas Böttner ist der Sohn des Radlbauer-Gründers Klaus Böttner. Die Filialen firmieren seit Kurzem übrigens alle unter Lucky Bike. Von daher gab es von Anbeginn eine Konzentration auf Süddeutschland. Stark engagiert sind wir auch im Ruhrgebiet. Im Osten sind wir außer in Leipzig noch in Chemnitz und Erfurt. Das soll aber nicht so bleiben. Ich denke, in den nächsten drei bis vier Jahren sind wie auch in Magdeburg, Dresden und Berlin vertreten.

Müssen die kleinen Händler in den genannten Städten jetzt um ihre Existenz fürchten, wenn der große Player kommt?

In den Städten finden Sie schon heute Filialen großer Player wie Stadler, XXL oder Little John Bike. Die kleinen Fachgeschäfte sind deshalb nicht verschwunden. Und das soll bitte auch so bleiben. In unserer Branche trifft der Spruch ,Konkurrenz belebt das Geschäft’ noch zu. Kleinere Händler haben eine Chance, wenn sie sich spezialisieren, also auf eine oder zwei Marken konzentrieren, etwas Besonderes anbieten, eine Nische finden.

Corona hat der Radbranche eine gewaltige Nachfrage beschieden. Wie stark ist Lucky Bike gewachsen?

Unser Umsatz hat die Marke von 250 Millionen Euro überschritten. Aber 2020 und 2021 haben wir eine Wachstumspause eingelegt. Denn auch unsere Branche hatte mit massiven Lieferengpässen zu kämpfen. Anfangs half uns noch unser großer Lagerbestand. Doch dann setzte eine Zeit ein – einfach nur zum Vergessen. Es ist für unsere Mitarbeiter frustrierend, Kunden vertrösten zu müssen, weil die Ware fehlt. Die Hersteller können die enorme Nachfrage nicht bedienen. Es gibt weiterhin Engpässe bei Fahrrädern, Komponenten, Ersatzteilen und Zubehör. Ganz besonders eng ist es bei E-Bikes. Die Nachfrage ist hier nicht zuletzt deshalb so groß, weil es das Dienstradleasing gibt. Dadurch werden selbst sehr teure Räder erschwinglich.

Macht diese Situation das Produzieren von Rädern in Europa wieder interessanter?

Da müssen wir unterscheiden zwischen der Komponenten- und der Endfertigung. Ich glaube, die Rahmenfertigung und die von zahlreichen Komponenten wird in Asien bleiben. Hingegen sind viele Hersteller dabei, die Endfertigung wieder nach Europa zurückzuholen. Auslöser dafür sind die Lieferschwierigkeiten im Zuge der Havarie im Suezkanal oder die Schließung ganzer Fabriken wegen Corona. In Osteuropa wurden schon immer Fahrräder produziert. Das wird mehr werden. Für uns als Händler ist das auch besser, weil die Räder für den Transport nicht zerlegt werden müssen. Wir haben sie also schneller im Verkauf. Uns gefällt der Trend, der übrigens durch die Nachfrage nach E-Bikes verstärkt wird.

Wie das?

Für Hersteller wie Bosch, die jetzt in Osteuropa Antriebe für E-Bikes fertigen, für die macht es doch Sinn, auch gleich vor Ort Fahrräder zu bauen. Die Komponenten nach Asien zu schicken, um sie dort zu verbauen und anschließend die zerlegten Räder wieder zurückzuholen, ist teurer und zeitaufwändiger. Das E-Bike führt zu einem Paradigmenwechsel. Vielleicht bringt das sogar wieder mehr Produktion nach Deutschland. Dass man hierzulande erfolgreich Räder für den Weltmarkt bauen kann, zeigt das Beispiel Diamant in Hartmannsdorf.

Finden Sie noch Zeit, sich aufs Fahrrad zu setzen?

Ich fahre für mein Leben gerne Rad, auch aus Fitnessgründen. Besonders gern im Wald. Übrigens zumeist mit meinem Hardtail aus Carbon – das habe ich schon viele Jahre.

Wo sind die Fahrradwege besser ausgebaut – im Osten oder im Westen?

Es gibt überall in Deutschland gute Beispiele für gut ausgebaute Radwege. Wer bei Städten nach vorbildlichen Beispielen sucht, nennt zumeist Münster. Zurecht, weil vieles dort zeitig angegangen wurde. Aber insgesamt gesehen, gibt es in den Ballungsgebieten im Westen weit mehr Probleme als im Osten. Denn in Leipzig oder in anderen Städten wurde relativ früh relativ viel richtig gemacht. Im Westen ist es bei der bereits bestehenden Infrastruktur weit schwerer und kostenintensiver nachzurüsten. Ein so gut ausgebautes Radwegenetz wie das in und um Leipzig würden sich viele Großstädte im Westen wünschen.

Von Andreas Dunte