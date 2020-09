Leipzig

Das leer stehende Haus im Leipziger Osten bleibt umkämpft: Nachdem Leute aus der linken Szene am Rande einer Protestdemo am Donnerstagabend versuchten, erneut mit Gewalt in das gesicherte Gebäude einzudringen, bleibt die Polizei mit Einsatzkräften in der Ludwigstraße, bis das Haus gegen Eindringlinge wirksam gesichert ist.

Wie berichtet, hatten einige Protestler den vorübergehend gesicherten Eingangsbereich aufgebrochen und versucht, in das Haus zu gelangen. Dies konnte laut Polizei zunächst verhindert werden. Unbekannte hätten Barrikaden gebaut und angezündet. Nicht einmal die Feuerwehr, die zum Löschen dieser Barrikaden anrückte, war nach Behördenangaben zu diesem Zeitpunkt sicher. Erst kurz vor Mitternacht hatten Einsatzkräfte die Lage in der Ludwigstraße unter Kontrolle.

Anzeige

Szene feiert Aktion

„Später mussten wir feststellen, dass die Tür des Hauses offenstand“, berichtete Polizeisprecherin Maria Braunsdorf auf Anfrage der LVZ. Eine sofortige Prüfung habe aber ergeben, dass sich in dem Gebäude keine Personen mehr aufhalten. Seitdem sicherten mehrere Beamte den Eingang der Ludwigstraße 71 ab. Der Polizeischutz soll so lange aufrechterhalten werden, bis das Haus durch solide bauliche Maßnahmen derart verschlossen ist, dass keine Unbefugten mehr hineingelangen können. Es gehe dabei nicht nur um die Verhinderung von Straftaten, sondern angesichts des Bauzustands des Hauses auch um Sicherheitsaspekte.

Weitere LVZ+ Artikel

In den sozialen Medien feierte die linke Szene ihre Aktion am Donnerstagabend an dem mit Brettern verrammelten Gebäude als Erfolg. „In dem Chaos wurden dann die Türen der #Luwi71 aufgebrochen und das Haus erneut besetzt. Fettes Lob dafür!“, hieß es bei Twitter.

Fraglich ist aktuell, ob es Hausbesetzer in den nächsten Tagen auf weitere Versuche ankommen lassen wollen. Zumal sich an diesem Wochenende Teile der linken Szene zu einer thematisch verwandten Veranstaltungsreihe mit Workshops und einer Demo am Samstagabend unter dem Titel „Soziale Kampfbaustelle Connewitz“ treffen wollen. Bei der Polizei hieß es am Freitag, man sei entsprechend sensibilisiert und habe das im Blick.

Zumindest scheint die Stimmung nach dem Ende der Besetzung in der Ludwigstraße weiterhin angespannt zu sein. Die Proteste am Rande einer nicht angemeldeten Demo am Donnerstagabend schlugen rasch in Gewalt um, die sich vor allem gegen Einsatzkräfte richtete. Wie die Behördensprecherin sagte, seien mehrere Beamte verletzt worden. Chaoten hatten die Einsatzkräfte mit Flaschen und anderen Gegenständen attackiert, außerdem Pyrotechnik gezündet.

Zahl der Verletzten unklar

„Wie viele Polizisten verletzt wurden, lässt sich noch nicht konkret beziffern“, so Braunsdorf. Dazu liefen noch Befragungen der Beamten, auch zur Schwere der jeweiligen Verletzungen. Zur Höhe des entstandenen Schadens an den Einsatzfahrzeugen gibt es ebenfalls noch keine abschließenden Angaben. Auch ein Fahrzeug der Versammlungsbehörde soll angegriffen worden sein. Unbekannte blendeten zudem die Besatzung eines Polizeihubschraubers mit einem Laser – zum Glück ohne Folgen.

Das leer stehende Hause in der Ludwigstraße 71 war am Mittwoch infolge einer Strafanzeige des Hauseigentümers von Polizeikräften durchsucht worden, nachdem linke Gruppen es am 21. August besetzt hatten. Vier Tatverdächtige wurden bei diesem Einsatz ermittelt. Kurz danach wurde in der linken Szene zum Protest „Tag X+1“ mobilisiert. Nach Polizeiangaben folgten rund 350 Teilnehmer diesem Aufruf und versammelten sich am Donnerstagabend in der Eisenbahnstraße am Rabet.

Während der Protestdemo kam es immer wieder zu Gewaltausbrüchen und Angriffen auf die Polizei. Quelle: Dirk Knofe

Gegen 22 Demo-Teilnehmer werden nun Ermittlungsverfahren eingeleitet, teilte die Polizeisprecherin mit. Die Tatvorwürfe lauten unter anderem Landfriedensbruch, Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch, gefährliche Körperverletzung, gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr. Doch auch da könnten im Zuge der Ermittlungen noch weitere Delikte hinzukommen, hieß es.

Festnahmen oder Ingewahrsamsnahmen habe es gleichwohl nicht gegeben, betonte Braunsdorf. Die 22 Tatverdächtigen seien lediglich zur Identitätsfeststellung auf eine Dienststelle gebracht worden. „Am Freitag gegen 7.30 Uhr wurde der letzte von ihnen aus den Maßnahmen entlassen“, so die Sprecherin.

Lesen Sie auch:

Ohne Räumung: So half die Polizei dem Eigentümer aus der Ludwigstraße

Darf man Hauseigentümer zur Sanierung zwingen?

Ermittlungen gegen zwei Tatverdächtige: Polizei beendet Hausbesetzung in Leipzig

Durchsucht und nun? So ist die Stimmung an der Ludwigstraße 71

Von Frank Döring