Leipzig

Trotz einer wachsenden Zahl von Corona-Infektionen, die immer mehr jüngere Menschen betreffen, und zunehmender Warnungen von Aerosol-Forschern vor Ansteckungen mit Sars-CoV-2 in geschlossenen Räumen sieht die Stadt Leipzig keinen Bedarf, für ihre Schulen Luftfiltergeräte anzuschaffen. Sie begründet dies mit Empfehlungen des Umweltbundesamtes vom Oktober vergangenen Jahres, wonach mobile Luftreinigungsgeräte nicht dafür ausgelegt seien, verbrauchte Raumluft ab- und Frischluft von außen zuzuführen. Sie leisteten keinen nennenswerten Beitrag, entstandenes Kohlendioxid, überschüssige Luftfeuchte und andere Stoffe aus dem Klassenraum zu entfernen. „Aus diesen Gründen hat sich die Stadt Leipzig dazu entschieden, dass keine Luftreinigungsgeräte beschafft werden“, antwortete Schulbürgermeisterin Vicki Felthaus (Grüne) auf eine entsprechende Anfrage der Linksfraktion im Stadtrat. Einen Antrag der AfD-Fraktion, die Anschaffung mobiler Luftfiltergeräte für Klassenzimmer zu prüfen, lehnt die Behörde von Felthaus daher ab. Der Antrag steht nächste Woche zur Abstimmung im Stadtrat.

Aerosol-Forscher werben für Raumluftreiniger und Filter in Schulen

Derweil fordern führende Aerosol-Forscher aus Deutschland von der Politik einen Kurswechsel bei den Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Treffen in Innenräumen sollten so kurz wie möglich sein, empfehlen sie in einem Brief an Bundesregierung und Landesregierungen. Durch häufiges Stoß- oder Querlüften sollten Bedingungen wie im Freien geschaffen werden. Außerdem sprechen sie sich für das Tragen von Masken in Innenräumen aus sowie dafür, Raumluftreiniger und Filter überall dort zu installieren, wo Menschen sich länger in geschlossenen Räumen aufhalten müssen – etwa in Pflegeheimen, Büros und Schulen.

Stadt: Hälfte der Fenster in Schulen zum Lüften geeignet

Nach Angaben der Stadtverwaltung ließen sich inzwischen mindestens 50 Prozent der Fenster in den Klassenzimmern Leipziger Schulen öffnen und die Räume mithin ausreichend lüften. Um sich vor infektiösen Partikeln zu schützen, sollten nach Empfehlungen des Umweltbundesamte alle Fenster alle 20 Minuten für drei bis fünf Minuten weit geöffnet werden. Je größer die Temperaturdifferenz zwischen innen und außen ist, desto effektiver sei das Lüften.

Ein Forschungsteam der Goethe-Universität Frankfurt hatte hingegen in einer Studie herausgefunden, dass handelsübliche Luftfilter die Aerosol-Belastung deutlich senken können. In einem Experiment stellten die Wissenschaftler in einem Klassenzimmer vier Luftreiniger mit sogenannten HEPA-Filtern auf und bestimmten die Konzentration von Aerosolen in der Luft. Im Ergebnis habe sich diese innerhalb einer halben Stunde um 90 Prozent verringert. In dem Raum befanden sich 27 Schülerinnen und Schüler, Fenster und Türen seien während der Messung geschlossen gewesen.

Von Klaus Staeubert