Leipzig

Selbstverständlich brauchen die Studierenden in Leipzig mehr Wohnraum. An HTWK und Universität schreiben sich jedes Jahr Hunderte zusätzlich ein. Zeitgleich konkurrieren Leipziger Familien mit Studierenden um Vier- und Fünf-Raum-Wohnungen. Ein Neubau könnte den aufgeheizten Mietmarkt leicht abkühlen.

Klar ist auch: Wer ein Grundstück besitzt, darf sich aussuchen, was dort gebaut wird. Auch wenn es viele gern so hätten, ist die Stadt kein exklusiver Raum für jene, die schon länger da sind. Sie muss zugänglich bleiben – und zwar gerade für junge Leute, die sich ihre Heimat gerade erst aussuchen.

Einzelapartments passen nicht zu einem „Dorf“

Trotzdem kann man sich über den mittlerweile dritten Neubau mit kleinen, möblierten Apartments in Connewitz ärgern. Denn Connewitz ist, ähnlich wie Schleußig oder Gohlis, ein Viertel der Gemeinschaft. Wer hier lebt oder in das Quartier zieht, tut das aus gutem Grund: Weil man hier seine Nachbarn kennt. Anonymität gibt es praktisch nicht. Nicht umsonst nennen viele Connewitz nur „das Dorf“.

Wer ein möbliertes Einzel-Apartment bezieht, anstatt sich einzurichten, will aber häufig kein fester Teil einer Gemeinschaft werden. Viele suchen von dort aus eine Wohnung oder pendeln am Wochenende nach Hause. Connewitz, das Dorf, wird für sie eher ein Zwischenhalt sein. Damit hätten sie besser an einen anderen Ort gepasst: Zum Beispiel in eines der neu entstehenden Viertel hinter dem Hauptbahnhof.

Von Josa Mania-Schlegel