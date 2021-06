Leipzig

Seit einem Jahr wohnt Tim Stüdemann im neuen Wohnquartier direkt am Lindenauer Hafen mit Blick auf den Karl-Heine-Kanal. „Für junge Leute ist Leipzig einfach attraktiv, kulturell interessant und sehr lebenswert“, schwärmt der 27-Jährige, der in Chemnitz aufgewachsen ist. Auch Welsh-Corgi-Dame Coco, die auf Möhrchen steht, fühlt sich pudelwohl in der luxuriösen Hütte.

Fast anderthalb Jahre hat der junge Eigentümer nach dieser Immobilie gesucht. „Ich habe mir auch Gründerzeithäuser angeschaut, mich aber letztendlich für einen Neubau entschieden.“ Gemeinsam mit seinem Partner lebt er in einer vier Zimmer großen Wohnung auf 110 Quadratmeter mit Fußbodenheizung, einem großen Badezimmer samt Regenwalddusche und Mooswand. Mehr Grün sucht man vergeblich innerhalb der vier Wände: „Ich steh’ mehr auf Pflanzen, die ich essen kann“, sagt der Hobbykoch und muss lachen. Wenn Rosmarin, Thymian, Salbei und Minze auf dem 30 Quadratmeter großen Eckbalkon gut gedeihen, freut sich nicht nur Tim, sondern entzückt damit auch Freunde, die sich seine mediterrane Kochkunst schmecken lassen.

Glanz und Licht

Die Einbauküche knallt beim ersten Blick gleich ins Auge – vor allem durch die goldenen Seitenwände am großen Fenster mit Blick ins Grüne. Das echte Blattgold ist ein Kontrast zu den weißen Möbeln. Und die technischen Geräte sind vom Feinsten. Vom Fußboden bis zur Decke habe Tim während der Bauphase des Hauses seine Wohnung mitgeplant, sagt er. „Ich bin ins Licht verliebt und wollte nichts dem Zufall überlassen.“ Ursprünglich hatten die Architekten aus der Decke hängende Kabelanschlüsse für die Beleuchtung vorgesehen. Das war ihm allerdings zu schnöde, deshalb ließ er ein Deckensegel konstruieren mit indirektem Licht, dessen Farben sich nach Lust und Laune wechseln lassen. In der Adventszeit dominiert ein weihnachtliches Rot, im Frühling gibt es ein sattes Grün. Die stimmungsvolle Beleuchtung wird digital vom Flur aus gesteuert – ebenso wie die Musik aus den Lautsprechern, die Heizung und die Jalousien.

Interieur

„Um die Inneneinrichtung und die Dekoration habe ich mich gekümmert“, sagt Tim und zeigt auf abstrakte Skulpturen, ein einzigartiges Krokodil auf der Anrichte, bunte Tierbilder von Stieren und einen Menschenaffen an den Wänden sowie einem athletischen Schwimmer in einer meditativen Pose vorm Start. Im großzügigen Zimmer mit der kuscheligen Wohnlandschaft in Grau haben die beiden Bewohner Neues und Altes kombiniert. Die große Wanduhr um 1920 stammt von den Großeltern, der Esstisch mit den ledernen Freischwinger-Stühlen wurde von dem Paar neu angeschafft. Wenn der Freundeskreis sich hier trifft, werden nicht nur leckere Speisen serviert, sondern auch edle Getränke, die im leise surrenden Weinkühlschrank lagern.

Magische Momente

Tim Stüdemann, der eigentlich gelernter Werkzeugmechaniker ist, machte vor ein paar Jahren sein Hobby zum magischen Beruf. „Vor 18 Jahren bekam ich meinen ersten Zauberkasten geschenkt“, erzählt der Künstler mit der frisierten Haifisch-Flosse. Dann taucht der junge Mann wieder in sein Arbeitszimmer ab, in dem ein dreieinhalb Meter langer Kleiderschrank seine extravaganten Outfits, Requisiten und Kostüme bereithält. „Zu jedem Sakko gibt es ein anderes Paar Schuhe“, sagt der Neu-Leipziger mit der Strass-Fliege und freut sich schon darauf, bald wieder sein Publikum verzaubern zu dürfen.

Von Regina Katzer