Weniger grillen, Kleidung weitergeben, Kräuter und Gemüse für den Eigenbedarf selbst anbauen – so kann jeder seinen Alltag ein Stück klimafreundlicher gestalten. MDR-Meteorologin Michaela Koschak fasst in ihrem neuen Buch „Klimaschutz im Alltag“ die Vielzahl an Möglichkeiten zusammen.