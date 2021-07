Leipzig

In einer Sommershow sucht der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) zwischen dem 26. Juli und 7. August die fitteste freiwillige Feuerwehr aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Das Gesicht der Aktion ist Jörg Färber aus Leipzig – Berufsfeuerwehrmann, Fernsehkoch aus Leidenschaft und ehemaliger Leistungsschwimmer. Im Hinblick auf die aktuelle Hochwasser-Katastrophe in Deutschland, bei der auch Feuerwehrleute beim Einsatz ihr Leben verloren, hofft der 46-Jährige, dass die 20 ausgewählten Teams mit aller Kraft dabei sein können.

Vom Koch zum Feuerwehrmann

Der fast zwei Meter große Färber war Leistungssportler beim Postschwimmverein Leipzig, an der Kinder- und Jugendsportschule und treibt noch immer regelmäßig Sport – wie ein Bauchmuskel-Sixpack erkennen lässt. „Bei Olympia war ich leider nie, aber dafür wurde ich 13-mal Weltmeister bei den World Police & Fire Games“, der zweitgrößten Sport-Veranstaltung nach den Olympischen Spielen. Bei den Weltmeisterschaften, die aller zwei Jahre stattfinden, treffen 13 000 Teilnehmer aufeinander. „Ob ich 2022 in Rotterdam als 47-Jähriger noch einmal antrete, weiß ich allerdings noch nicht“, sagt der Tausendsassa.

Jörg Färber wurde bei den „World Police & Fire Games“, der zweitgrößten Sportveranstaltung der Welt, 13-mal Weltmeister. Quelle: privat

Nach der zehnten Klasse lernte Färber erst einmal Koch im ehemaligen Hotel Intercontinental (heute: The Westin Leipzig) – leider nicht kompatibel mit dem Leistungssport, den er 1994 daraufhin aufgab. „Mit 19 bin ich auf Weltreise gegangen. Erste Station war die Toscana, ohne ein Wort Italienisch sprechen zu können“, sagt er verschmitzt. Von Hamburg über Hawaii und Mallorca bis nach Kanada habe er zehn Jahre lang in viele Kochtöpfe geschaut. Als 29-Jähriger kehrte er in seine Heimatstadt zurück – allerdings ohne Motivation, als Gastronom weiterzumachen. „Ich wollte mich verändern, für andere Menschen da sein und ihnen helfen. Seit 17 Jahren bin ich jetzt Berufsfeuerwehrmann und gerade von meinem 24-Stunden-Dienst zurückgekommen. Ich war 16 Stunden im Löschfahrzeug und die anderen acht als Notfallsanitäter im Rettungswagen unterwegs“, berichtet er putzmunter am Montagvormittag. Nach der Arbeit habe er seine Kinder in die Schule verabschiedet und war mit seiner Partnerin in der Lauer schwimmen. Das Kochen ist seine Leidenschaft geblieben – seit 2009 sogar als Fernsehkoch im MDR.

Jörg Färber ist das Gesicht der MDR-Sommershow „Fit wie die Feuerwehr“. Quelle: Regina Katzer

Woanders als Helden gefeiert

Das Konzept „Fit wie die Feuerwehr“ hat Färber vor anderthalb Jahren geschrieben und mit keiner Silbe damit gerechnet, dass am Ende eine große Produktion herausspringen würde. Die Show soll zeigen, wer die Kameradinnen und Kameraden hinter den oftmals lebensbedrohlichen Einsätzen sind. „In anderen Ländern wie USA und England feiert man die Kumpels als Helden“, sagt er.

Moderiert wird die Show, für die sich 223 von insgesamt 4500 mitteldeutschen Feuerwehren beworben haben, von Reporterin Tina Sawetzki. „Ich bin live als Experte und Co-Moderator am Start“, sagt der Oberbrandmeister, der den Einsatzkräften der freiwilligen Feuerwehren, die viel Freizeit in ihr Ehrenamt stecken, eine Plattform geben und „den roten Teppich auslegen“ möchte. „Wer im aktiven Einsatzdienst tätig ist, muss jährlich auf die Atemschutzübungsanlage und sich alle drei Jahre einem Gesundheitscheck unterziehen“, schildert der Leipziger.

Duell in Grimma

Am 3. August empfängt das Team der Freiwilligen Feuerwehr Mutzschen die Kameraden aus Malkwitz auf dem Rewe-Parkplatz in Grimma zum sportlichen Wettbewerb. Der Parcour umfasst sechs Stationen, die von den Vierer-Teams – mit mindestens einer Frau – in voller Montur mit Atemschutzgerät und Helm absolviert werden müssen. Färber agiert bei dem Duell als Schiedsrichter und freut sich auf Unterhaltung, Sport und Spaß. „Größter Gegner wird die Sommerhitze sein“, glaubt der Profi. Die Kameradinnen und Kameraden müssen top fit sein, um die sportlichen Herausforderungen wie beispielsweise ein vier Tonnen schweres Löschfahrzeug zu ziehen oder einen Löschangriff zu simulieren, in der bestmöglichen Zeit zu meistern. Am Ende winkt der fittesten freiwilligen Feuerwehr Mitteldeutschlands ein Preisgeld von 5000 Euro.

Der Mitteldeutsche Rundfunk überträgt die Live-Shows ab 26. Juli im Mittagsmagazin „MDR um 2“ und im Nachmittagsmagazin „MDR um 4“.

Von Regina Katzer