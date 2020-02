Leipzig

Das ZDF und der Mitteldeutsche Rundfunk ( MDR) arbeiten künftig gemeinsam an digitalen Neuerungen. Dazu wird eine „Innovations- und Digitalagentur“ (ida) in Leipzig gegründet, wie MDR-Intendantin Karola Wille und ZDF-Intendant Thomas Bellut am Mittwoch in der Messestadt ankündigten.

Die Agentur wird demnach voraussichtlich am 1. April mit zunächst 15 Mitarbeitern an den Start gehen. Im Herbst solle ein zweiter Standort in Erfurt eröffnen. Das ZDF übernimmt laut Bellut 49 Prozent der Finanzierung, der MDR 51 Prozent.

„Wir haben gelernt, dass wir Geschwindigkeit brauchen und noch mehr Geschwindigkeit aufnehmen müssen“, sagte Wille mit Blick auf den digitalen Wandel. Man habe sich daher vor einem Jahr nach Kooperationspartnern umgeschaut und sei „fündig geworden beim ZDF“. Gemeinsam wolle man noch besser innovative digitale Produkte entwickeln und zugleich Kompetenzen und Ressourcen bündeln. Dies sei für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk „ohnehin das Gebot der Stunde“, betonte Wille.

Bellut erklärte, Ziel des Projekts sei es, dass das Tochterunternehmen ZDF Digital in Mainz so stark bleibe wie es sei und „ida“ innerhalb von drei Jahren eine vergleichbare Größe erreiche. Es sei geplant, Aufgaben an den neuen ostdeutschen Standort zu verlagern, ohne bei ZDF Digital zu kürzen, erklärte Bellut und ergänzte: „Arbeit ist ausreichend dafür da.“

Weiter betonte der Intendant, es handle sich bei „ida“ um eine gewöhnliche Unternehmensgründung. Man müsse also darauf achten, dass sich die Agentur finanziell rechne, erklärte er. Die Beteiligung seines Senders wird demnach über die ZDF-Tochter Enterprises abgewickelt.

von epd