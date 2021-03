Leipzig

In Leipzigs Nahverkehr bahnt sich eine Zäsur an: Ein Einzelfahrschein, mit dem man eine Stunde im Stadtgebiet unterwegs sein kann – soll ab August zum ersten Mal 3 Euro kosten. Das sind 30 Cent mehr als bislang. Der Aufsichtsrat des Mitteldeutschen Verkehrsverbundes (MDV) hat darüber am Montag entschieden und gleichzeitig auch den Preis des Vier-Fahrten-Einzeltickets in Leipzig um 1,20 Euro auf 12 Euro angehoben. Ein zweijähriges Tarifmoratorium, das zumindest die Ticketpreise in Leipzig eingefroren hatte, ist ersatzlos ausgelaufen. Es gibt im Leipziger Stadtrat aktuell auch keinen neuen Vorstoß für ein solches Moratorium.

Stammkunden werden geschont

Der Mitteldeutsche Verkehrsverbund (MDV) betont, dass die neue Fahrpreiserhöhung rund zwei Prozent beträgt, aber die Stammkunden des öffentlichen Nahverkehrs davon ausgenommen seien. Um die geplanten Mehreinnahmen zu erzielen, würden aber die Ticketpreise für die sogenannten Gelegenheitsfahrer angehoben. Rund 80 Prozent der Fahrgäste in Leipzigs Bussen und Bahnen sind Stammkunden.

So wird der neue Fahrschein aussehen. Quelle: Patrick Moye (Montage)

Für Gelegenheitskunden, die zu einer vertraglichen Bindung bereit sind, werde jetzt das Angebot Abo-Flex attraktiver, heißt es bei den Leipziger Verkehrsbetrieben. Denn bei diesem Produkt würden die Preise für Einzel- und Kurzstreckentickets weiterhin 1,30 Euro beziehungsweise 90 Cent betragen. Preissenkungen gebe es beim Angebot Abo Light (4 Euro günstiger für 49,90 Euro), Abo Light 10 Uhr (4 Euro günstiger für 42,90 Euro), Abo Azubi (drei Euro günstiger für 37,50 Euro) und Abo Azubi Plus (2,80 Euro günstiger für 48,50 Euro).

Geplant: Einstieg ins 365-Euro-Ticket

Unter dem Vorbehalt einer auskömmlichen Förderung durch Bundesmittel beziehungsweise durch Ausgleichszahlungen des Freistaates Sachsen sind günstige Produkte für junge Menschen und Familien ab 1. Januar 2022 geplant. So die Einführung eines 365-Euro-Tickets als Abo-Produkte für unter 27-Jährige und Familien. Ergänzt werden soll dies durch die sachsenweite Umsetzung eines Bildungstickets zum 1. August 2021. Dieses Bildungsticket werde ein preiswertes Angebot für Schüler, die bisher keinen Anspruch auf ein günstiges Schülerprodukt hatten, heißt es bei den LVB.

In den Landkreisen und kleineren Stadtverkehren sollen die Preise für Gelegenheitsnutzer konstant bleiben, wenn sie nur eine Tarifzone fahren, heißt es beim MDV. Für diese Kundengruppe bleibe insbesondere die Einzelfahrkarte und die 24-Stundenkarte preisstabil. Gleiches gelte für alle Azubi-Abos. Alle Kunden mit Wochen-, Monats- und Abokarten in der Preisstufe 1 würden in den Kreisen künftig ein Prozent mehr zahlen. Für Fahrten über mittlere und größere Entfernungen ab der Preisstufe 2 würden die Fahrpreise „in geringem Umfang“ verändert. Insgesamt werde die Tariferhöhung in den Landkreisen und kleinen Stadtverkehren durchschnittlich 2,4 Prozent betragen, so der MDV.

Tarif-Anhebung sollte höher ausfallen

Leipzig war in den Jahren 2019 und 2020 von Tariferhöhungen im Nahverkehr verschont geblieben, weil die Stadtpolitik mit dem MDV ein sogenanntes Tarifmoratorium vereinbart hatte. Es legte fest, dass Leipzig seinen Zuschuss an die Leipziger Verkehrsbetriebe deutlich erhöhte und das Unternehmen im Gegenzug auf Preisanhebungen verzichtete.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Ich sehe im Stadtrat keine neue Mehrheit für ein solches Tarifmoratorium“, erklärte am Montag die verkehrspolitische Sprecherin der linken Stadtratsfraktion Franziska Riekewald auf LVZ-Anfrage. „Auch von uns wird es momentan keinen weiteren Vorstoß in diese Richtung geben.“ Es sei schon schwer gewesen, die jetzige Preisanhebung des MDV von den ursprünglich vorgesehen drei Prozent auf zwei Prozent zu reduzieren.

Die LVB betonten, dass sie im Preisvergleich mit den 20 größten Städten in Deutschland auch weiterhin im moderaten Mittelfeld liegen. Beim Kinderfahrschein sei Leipzig weiterhin die günstigste Stadt, heißt es.

Von Andreas Tappert