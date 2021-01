Leipzig

Schon die Silvesternacht war ruhig – und wenn es nach den Leipzigern geht, die sich tags drauf zu einem Neujahrsspaziergang aufgerafft haben, könnte es in den kommenden Monaten so still weitergehen. „Jammern nützt nichts“, empfiehlt Brigitte Stütze, die mit ihrem Hund Maxl am Elsterflutbett Gassi geht. „Ich bin aus Prinzip positiv eingestellt.“

Sie habe in der Corona-Zeit gelernt, dass auch Kleinigkeiten Glück schenken, sagt die 71-Jährige. Klar, es sei schön, wenn auf der Sachsenbrücke das Leben tobt, was 2020 eher selten der Fall war. „Aber dafür ist da vorne ein Graureiher – den beobachte ich schon das ganze Jahr.“ Sie ist sicher: Ohne die Pandemie wäre ihr der Vogel gar nicht aufgefallen. „Persönlich habe ich unter dem alten Jahr nicht gelitten. Ich war schon davor allein“, sagt sie. „Früher ging ich mit meinem Mann spazieren, jetzt für mich – und mit dem Hund.“

Auch Kleinigkeiten können Glück schenken: Brigitte Stütze (71) mit Maxl. Quelle: Christian Modla

Brigitte Stütze hat sich für das neue Jahr vorgenommen, auch weiterhin auf solche vermeintlichen Nebensächlichkeiten zu achten. „Auf die Knospen im Frühling“, erklärt sie. Ebenso wenig habe sie sich Silvester von der Pandemie vermiesen lassen. Mittags traf sie sich mit einer anderen allein lebenden Person zum Essen: „Karpfen blau, ganz klassisch.“ Am Nachmittag dann genoss sie auf Abstand mit ein paar Nachbarn ein Gläschen Wein, „besser gesagt: zwei“. Abends telefonierte sie viel und schickte Kurznachrichten herum – an ihre Hundefreunde beispielsweise, mit denen sie auch für 2021 kleine Ausflüge plant. Mit Isomatte, Thermoskanne, Picknickkorb, aber nicht gemeinsam im Auto: „Ich möchte trotz Corona das Leben genießen und gleichzeitig das Risiko minimieren, mich anzustecken.“

Silvester eher ein unwichtiges Fest

Steven Müller ist zwar mehr als vier Jahrzehnte jünger als die Rentnerin. Aber auch er zieht seine guten Vorsätze aus den Erfahrungen im Corona-Jahr: „Mir ist deutlich geworden, wie wichtig Familie ist“, sagt der 27-jährige Mitarbeiter einer Krankenkasse. Die eigene Familie konnte er 2020 nicht einfach so sehen: Sie lebt mehr als 300 Kilometer entfernt an der polnischen Grenze in Brandenburg. Den Kontakt trotz der Entfernung und trotz Corona zu pflegen, das hat er sich für 2021 unbedingt vorgenommen.

Sie wollen mehr an die Familie denken: Steven (27) und Johanna (20) Müller mit Hündin Saya. Quelle: Christian Modla

Die Ruhe zu Silvester haben ihn und seine Frau Johanna Müller kaum gestört, erklären sie. „Wir waren ja von den Geburtstagen und von Weihnachten daran gewohnt. Silvester ist für uns das unwichtigste Fest.“ Immerhin waren sie zu dritt: In der Corona-Zeit hat das Paar die Welpe Saya zu sich geholt, fünf Monate ist sie mittlerweile alt – „und ein schöner Grund, jeden Tag spazieren zu gehen“.

Ticket für das verschobene Sting-Konzert

Den Kopf auslüften – mit diesem Ziel ist Karl Sandner unterwegs. Mit der Pandemie begann für den 66-Jährigen zufällig auch der Ruhestand. Aber untätig ist der Jurist seither keineswegs: Im Seniorenkolleg der Uni Leipzig studiert er Politikwissenschaft und Geschichte. „In den digitalen Vorlesungen sind oft leider nur 20 oder 25 Zuhörer dabei“, berichtet er. „Vor Corona waren es bei manchen Kursen 400 oder 500 Leute.“ Das Missverhältnis stimme ihn nachdenklich: „Vielen Älteren fehlt es, an der Universität auf Gleichgesinnte zu treffen.“

Karl Sandner (66) vermisst Kulturleben und Stadionbesuche. Dafür will der Rentner 2021 eifrig Geschichte und Politikwissenschaft studieren. Quelle: Christian Modla

Am Silvesterabend las Karl Sandner ein Buch und war vor Mitternacht im Bett, wachte dann allerdings wieder auf: „Weil ja doch ein paar geknallt haben.“ Wann er seine Vorsätze fürs neue Jahr umsetzen kann, liegt nicht in seiner Hand: „Ich möchte wieder ins Gewandhaus, ins Theater, zu RB ins Stadion. Ich freue mich jedes Jahr auf die Buchmesse.“ Zu Hause liegt auch noch seine Eintrittskarte zum Sting-Konzert, das auf Oktober 2021 verschoben wurde. „Es wäre schön, wenn das alles wieder losgehen könnte. Aber nur, wenn es sich verantworten lässt.“

Whiskey statt Sekt

„Ein klein bisschen mehr Normalität“ – das ist es auch, was sich Jördis Fuchs vom neuen Jahr wünscht. „Im Alltag und im Berufsleben.“ Die 45-Jährige arbeitet in der Transportbranche. „Corona macht vieles komplizierter, aber nicht alle Kunden bringen dafür Verständnis auf“, klagt sie. Zum Jahreswechsel hegt sie prinzipiell keine Vorsätze. „Das Wichtigste ist, mit sich selbst im Reinen zu sein“, findet sie. „Und das bin ich.“

Jördis Fuchs (45) hält nicht viel von Vorsätzen zum neuen Jahr. „Das Wichtigste ist, mit sich selbst im Reinen zu sein.“ Quelle: Christian Modla

Trotzdem sei die Silvesternacht ein wenig traurig gewesen. Normalerweise feiert sie mit Freunden oder mit ihrer Tochter, die allerdings mittlerweile in Stuttgart wohnt. „Jetzt war ich schön allein zu Hause, habe ferngesehen und um Mitternacht mit mir selbst angestoßen. Mit Whiskey – vielleicht wird das Jahr ja dann besser als 2020. Sich mit Sekt Glück zu wünschen, hat vor einem Jahr schließlich nichts gebracht“, witzelt sie.

