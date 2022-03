Leipzig

Der Podcast-Markt boomt. Die Corona-Pandemie hat die ­Nutzung des Trend-Mediums weiter voran­getrieben. Ob Unter­haltung, Interview oder Krimi – die Audioformate wachsen munter. Auch die LVZ wird ab sofort mit regionaler Wirtschaftsberichterstattung bei allen großen ­Podcast-Playern gelistet. Im Interview erzählen die Hosts von „Macher Ost“, Susanne Reinhardt und Marco Weicholdt, was den Podcast von anderen Wirtschafts-Podcasts unterscheidet, welche Gäste zu ­erwarten sind und was die Hörer ­davon haben.

Es gibt schon einige Wirtschaftspodcasts auf dem Markt. Was unterscheidet „Macher Ost” von diesen?

Marco Weicholdt: Es gibt schon ­einige Wirtschafts-Podcasts, das stimmt. Die meisten davon widmen sich den aktuellen Themen allerdings auf überregionaler Ebene. Wir gehen einen anderen Weg. „Macher Ost“ wirft ein Schlaglicht auf Mitteldeutschland als dynamische Wirtschaftsregion und die Menschen, die hier etwas bewegen.

Ist der Podcast dennoch interessant für Hörer, die sich nicht in Mitteldeutschland bewegen?

Susanne Reinhardt: Absolut. Der Podcast richtet sich an Menschen, die sich grundsätzlich für die hiesige Region und die Wirtschaft hier interessieren, aber auch generell für ­Innovationen, ungewöhnliche Karrierewege, neue Ideen. Und er ­richtet sich an Menschen, die ihren Horizont erweitern möchten. Von diesem Lokalfokus fühlen sich zwar – vermutlich – in erster Linie Menschen angesprochen, die hier leben oder gelebt haben. Dennoch: Auch wenn unsere Gäste aus Mitteldeutschland stammen beziehungsweise hier wirken, sind unsere ­Themen auch überregional spannend. Im besten Fall gelingt es uns mit „Macher Ost“, Menschen in ganz Deutschland zu erreichen und interessante Einblicke in die Region Mitteldeutschland zu geben.

Was bringt der Podcast den Hörern?

Marco Weicholdt: Unsere Hörer sollen Neues, Spannendes erfahren. Etwas, das sie gebannt zuhören lässt und bestenfalls in ihrem unternehmerischen Handeln weiterbringt. Und wer selbst kein Unternehmer, keine Unternehmerin ist, dem- und derjenigen wollen wir ­Impulse mitgeben für die tägliche Arbeit, Anregungen, etwas zu verändern, neu zu denken…

Mit welchen Gästen ist zu rechnen?

Susanne Reinhardt: Wir laden interessante Persönlichkeiten ein, die Expertenwissen im jeweiligen ­Thema mitbringen. Menschen, die eine Geschichte zu erzählen haben. Es werden Unternehmenschefs und Gründerinnen sein, aber auch Menschen, die in ihrem Unternehmen in einer thematisch passenden Position arbeiten. Wir sprechen mit ­Politikern und Politikerinnen ebenso wie mit Menschen, die sich ­ehrenamtlich engagieren.

Marco Weicholdt: Unser erster Gast ist der Leipziger Unternehmer ­Dr. Mathias Reuschel, der auch der Vorsitzende des Wirtschaftsvereins Gemeinsam für Leipzig ist und sich vielseitig engagiert, beruflich wie auch ehrenamtlich.

Dr. Mathias Reuschel, Vorsitzender des Wirtschaftsvereins Gemeinsam für Leipzig, ist der erste Gast des neuen LVZ-Wirtschaftspodcasts „Macher Ost“. Quelle: Christian Modla

Worüber sprechen Sie?

Marco Weicholdt: Grundsätzlich greifen wir im Podcast Themen der Industrien mit Historie wie auch der jungen, originellen (Gründer-)Szene auf, setzen eigene Streitpunkte von Unternehmenskultur über Energiewende bis hin zur Diskriminierung und Gleichberechtigung in Unternehmen der Region und darüber hinaus.

Susanne Reinhardt: Mit Mathias Reuschel sprachen wir unter anderem über die Bedeutung des Netzwerkens für Beruf und Karriere und inwiefern ein Verein wie Gemeinsam für Leipzig heutzutage, angesichts der Digitalisierung, noch relevant ist. Wir haben zurückgeschaut und einen Ausblick gewagt. Wir sprachen darüber, wie sich Gründungen, Führungsstrategien, Verantwortung und auch Fehlerkultur in Unternehmen heute im Vergleich zur Wendezeit und zu den vergangenen 20 Jahren unterscheiden. Da ist ganz viel passiert, vieles hat sich verändert.

Marco Weicholdt: Und das nicht in allen Bereichen zum Guten, so Mathias Reuschels Einschätzung.

Susanne Reinhardt: Wer nun Genaueres dazu erfahren möchte, sollte sich also unbedingt die aktuelle Podcast-Folge mit Mathias Reuschel anhören.

Wo kann man Ihren Podcast denn empfangen?

Marco Weicholdt: Der Podcast wird bei allen gängigen Anbietern – wie Spotify und Deezer – zu finden sein und natürlich auch auf der Website der Leipziger Volkszeitung unter www.lvz.de.

Wie oft wird „Macher Ost“ veröffentlicht?

Susanne Reinhardt: Wir veröffentlichen einmal im Monat eine neue Folge, jeweils am vierten Donnerstag. So ist der Plan aktuell. Abrufbar sind die erschienenen Folgen dann natürlich jederzeit. Unsere Premierenfolge erscheint am heutigen Donnerstag, analog zum Erscheinungstermin der aktuellen Ausgabe der Wirtschaftszeitung.

Zur Person Susanne Reinhardt Susanne Reinhardt ist seit 2019 Redakteurin bei der Leipziger Volkszeitung. Zuvor arbeitete die 36-Jährige im Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, ­mitunter an der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig, und war Pressesprecherin der Berliner Wirtschaftskonferenz Creating Urban Tech. Sie war als freie ­Redakteurin unter anderem für einen Leipziger Think Tank tätig und gehörte zum Gründungsteam eines Human-Resources-Start-ups, bei dem sie Marketing und ­Kommunikation verantwortete.

Zur Person Marco Weicholdt Der 34-jährige Moderator, Podcast-Host und ­Veranstalter von Gründer-Events bietet seit 2015 mit dem Basislager Coworking den Nährboden für das Leipziger Start-up-Ökosystem. Als Leiter von Mitteldeutschlands größtem Coworking Space für Start-ups und Selbstständige ist er täglich im Kontakt mit internetbasierten Geschäftsmodellen, Gründungsideen und neuen Arbeitsmethoden. Neben seinem Job als ­Coworking Manager ist er für die Madsack Mediengruppe als Start-up Scout tätig und interviewt im Werkbank-Podcast Persönlichkeiten aus der Leipziger Gründerszene.

Könnten Personen, die sich für einen interessanten Gast halten, auch direkt auf Sie zukommen?

Susanne Reinhardt: Natürlich, warum nicht?! Marco und ich kennen uns in Leipzig und der Region zwar gut aus, sind stark vernetzt und halten Augen und Ohren immer offen, aber jeden kennen wir auch nicht. Das ist allein aufgrund der Dynamik in der mitteldeutschen Wirtschaft schon gar nicht möglich.

Marco Weicholdt: Das gilt nicht nur für Personen, sondern auch für Unternehmen und Initiativen. Ich kann nicht versprechen, dass wir vorgeschlagene Persönlichkeiten oder Vertreter von Unternehmen oder Initiativen immer einladen werden, aber wir sind definitiv offen für Anregungen. Wer also jemanden kennt, der jemanden kennt, oder sonstige Anregungen zu „Macher Ost“ hat, schickt uns am besten eine Mail. Wir freuen uns über Feedback.

Von Patricia Liebling