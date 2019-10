Mädchen setzen sich für Gleichberechtigung ein

Leipzig

Zum Weltmädchentag am 11. Oktober versammelten sich am Augustusplatz mehr als 100 Menschen um für mehr Mädchenrechte zu demonstrieren. Der Arbeitskreis Mädchen Leipzig hat sich dafür mit Fridays For Future zusammen getan und so den „Friday For Girls‘ Rights“ geschaffen. Es war die erste Aktion dieser Art. Katja Röckel vom Arbeitskreis erklärt, dass es bislang jährlich eine Aktion zum Weltmädchentag gab: „Wir standen üblicherweise in der Innenstadt und präsentierten unsere Angebote. Dieses Jahr wollten wir die Veranstaltung partizipativer machen“, erklärt Röckel.

Rollenklischees aufbrechen

Mädchen sähen sich täglich Ungleichberechtigung ausgesetzt, sagt Lisa Baumann vom Arbeitskreis. „Auf dem Schulhof wird ‚Mädchen‘ immer noch als abwertender Begriff verwendet. ‚Du bist ein Mädchen‘ ist eine Beleidigung. Und das nutzen auch Erwachsene weiterhin“, erklärt sie. Das würde stark das Selbstbewusstsein von Mädchen und jungen Frauen angreifen. Rollenklischees seien in der Gesellschaft fest verankert. Deshalb spreche man Mädchen bessere Kommunikationsfähigkeiten und Neigung zu Sprachen oder Sozialwissenschaften zu. Jungs hingegen würden in die naturwissenschaftliche Schiene gelenkt. „Frauen und Mädchen trauen sich dann entsprechend weniger, Mathematik oder Physik zu studieren“, so Baumann. Und machen sie das doch, würden sie als jungenhaft bezeichnet. Klassisches Beispiel seien Frauen, die Fußball spielen und folglich als Mannweiber angesehen werden. Diese Stereotypen müssten aufgebrochen werden.

Mädchen eine Stimme geben

Um nicht in eine Schublade mit vorgeschriebenen gesellschaftlichen Aufgaben gesteckt zu werden, müsse man Mädchen eine Stimme geben, sich zu äußern. „Sie müssen darüber reden, dass sie an Stellen benachteiligt oder hier und dort mal angegriffen werden. Nur so kann man das Verhalten ändern“, sagt Röckel. Generell gehe es bei der Demonstration darum, dass man auf die weltweite Situation von Mädchen aufmerksam macht. „Es ist wichtig, dass man miteinander redet und dass sich Menschen mit Mädchen auch solidarisieren und sie unterstützen. Auch wenn sie mal etwas wie Fußball spielen machen wollen, steht es Mädchen zu, unterstützt zu werden“, sagt sie.

Mädchen fühlen sich benachteiligt

Helene ist 14 Jahre alt und macht schon seit Februar bei Fridays For Future mit. „Friday For Girls‘ Rights“ ist die erste Demo, die sie mitorganisiert hat. Vor allem beteiligt sie sich an der Demo aber, weil sie sich selbst benachteiligt fühlt. Das fange schon in der Schule an: „Wenn die Lehrer mal nach ‚ein paar starken Jungs‘ fragen und ich aufstehe, um zu helfen, dann nehmen sie mich gar nicht wahr“, erzählt sie. Vor allem kommt sie nicht damit klar, dass man von ihr weniger erwartet, weil sie ein Mädchen ist. „Meiner Meinung nach ist es völlig unsinnig Berufe oder Kleidung in männlich oder weiblich zu unterteilen. Deshalb werde ich meinen künftigen Beruf auch sicherlich nicht danach auswählen, ob er für Frauen angemessen ist“, erklärt Helene.

Zuspruch und böse Blicke

Nach der Demo durch die Stadt sorgt das Hamburger Hiphop-Kollektiv Fe*Male auf dem Richard-Wagner-Platz für Unterhaltung. Mit Frauen-Power-Rap unterstützen sie die Mitläufer. Neben Musik gibt es auch Redebeiträge, in denen Mädchen zur Gleichberechtigung aufrufen und gegen gesellschaftliche Rollenklischees wettern. Unterwegs begeistern sie die Passanten in der Fußgängerzone. Häufig aber gibt es auch böse Blicke. „Die Kindersoldaten sind wieder los“, sagt ein Mann zu einer Ordnerin. Sie blinzelt nur ratlos und läuft weiter.

Katja Röckel und Lisa Baumann sind zufrieden mit dem Ablauf der Demo. „Wir haben heute ein Zeichen gesetzt und auf uns und die Probleme von Mädchen und Frauen aufmerksam gemacht“, sagt Röckel.

Von Elena Boshkovska