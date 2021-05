Leipzig

Regen und Corona: Schlechte Voraussetzungen für den Männertag. Dennoch haben wir auf einem Streifzug durch Leipzig verschiedene Typen Mann angetroffen.

Junger Mann: Christoph Quast und seine Freunde zogen am Männertag mit dem Bollerwagen los. Quelle: André Kempner

Christoph Quast: „Jeder Mann ist anders“

Zwei Kisten Bier passen auf ihren Bollerwagen. Christoph Quast und seine Freunde ziehen trotz Regen und Pandemie um den Cospudener See. „Einfach ein schönes Beisammensein“, sagt der 18-Jährige. Ob Mann oder Frau ist egal: Zu der Gruppe aus Großdeuben gehören beide Geschlechter. Seit drei Jahren verabreden sie sich zu Christi Himmelfahrt. Was einen Mann ausmacht? „Da gibt es keine Vorgaben“, findet der Schüler. „Jeder Mann ist anders.“ Klischees zu pflegen, ist für die jungen Leute kein Bestandteil des Männertags: Als sie weiterziehen, grölen die Mädchen viel lauter als die Jungs.

Der Papa: Patrick Sonnabend war am Vatertag mit Tochter Pia unterwegs. Quelle: André Kempner

Patrick Sonnabend: „Ein klassischer Mann will ich nicht sein“

Seine Frau wollte nicht raus in den Regen. Doch die dreijährige Tochter Pia hatte nun mal Lust, durch Pfützen zu hüpfen. Also spaziert Patrick Sonnabend mit Pia durch die Südvorstadt. „Seit sie auf der Welt ist, hat der Männertag für mich eher die Bedeutung eines Familientags“, sagt der 35-jährige Projektingenieur. „Früher bin ich mit den Jungs durch die Gegend gezogen.“ Vom klassischen Rollenbild habe er aber schon damals wenig gehalten. „Der Mann geht arbeiten, die Frau kümmert sich um Haushalt und Kind – das wäre kein Leben für mich.“ Pias Freude über das spritzende Pfützenwasser möchte er nicht verpassen.

Alles zum Thema Familie in Leipzig als Newsletter Alle News zum Thema Familie in Leipzig immer donnerstags gegen 16 Uhr im E-Mail-Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Opa: Für Jens Göttermann ist das Wichtigste, Zeit mit der Familie zu verbringen. Quelle: André Kempner

Jens Göttermann: „Das Wichtigste für einen Mann ist die Familie“

Die Idee entstand 2020, als Jens Göttermann kurz vor dem Vatertag eine Knie-OP hatte und daher nicht wie gewohnt in die Pedale treten konnte. Da machte ihm seine erwachsene Tochter das Geschenk, an seiner Stelle zu radeln: in einem gemietetem Tretmobil. „Dieses Jahr machen wir eine Tradition draus“, sagt der 57-jährige Hausmeister einer Grundschule in Probstheida. Für ihn ist der Männertag eine Familienangelegenheit: Ehefrau Katrin (54), Tochter Susi (32) und die siebenjährige Enkelin Mia sind an Bord und ausnahmsweise sogar Schwiegersohn Mario (37), der zu Christi Himmelfahrt sonst mit rund 15 Jugendfreunden durch seine Heimatstadt Torgau pilgert – wegen Corona erst wieder nächstes Jahr.

„Männersache“ steht auf den zwei Bierträgern, den sie von den Frauen geschenkt bekommen haben. Darin alles, was ein Mann offenbar braucht, um glücklich zu sein: Knackwurst, Herrenschokolade, Kräuterschnaps, Bier vor allem. „Weil das unser Lieblingsgetränk ist.“ Mia hat „Bester Opa der Welt“ auf ein Bild geschrieben, das sie gemalt hat. Jens Göttermann hat es mit der Handykamera abgelichtet. Voller Stolz zeigt er das Foto.

Der Pfarrer: Matthias Weber hat zu Himmelfahrt in der Kirchenruine Wachau Gottesdienst gehalten. Quelle: André Kempner

Matthias Weber: „Männer teilen sich die Aufgaben gleichberechtigt mit den Frauen“

Für Matthias Weber steht nicht der Männertag im Vordergrund. Der 60-Jährige ist Pfarrer der evangelisch-lutherischen Gemeinde Probstheida-Störmthal-Wachau und hat am Donnerstag Christi Himmelfahrt gefeiert: Mit rund 50 Schäfchen trotzte er in der Kirchen­ruine Wachau dem Regen. Seit 18 Jahren treffen sich die Menschen an dem Feiertag hier zum Gottesdienst, wo ohne Kirchendach der Weg nach oben frei ist. „Der Tag ist mir sehr wichtig“, sagt Weber. „Für uns Christen wird zu Christi Himmelfahrt deutlich, dass Gott in unserer Welt letzten Endes nicht greifbar ist. Aber dass sich seine Geschichte mit uns Menschen trotzdem fortsetzt. Es geht um die Verheißung, dass Jesus Christus wiederkommt.“

Lesen Sie auch Sanierung der Kirchenruine Wachau läuft an

Die weltliche Umwidmung des Tages zum Herren- oder Vatertag stört Weber überhaupt nicht, sagt er. „Es ist doch schön, wenn sich die Menschen füreinander Zeit nehmen, um gemeinsam etwas zu erleben.“ Zumal sich der Tag vom Männerausflug zum Familientag entwickle. Moderne Männer zeichnen sich für ihn ohnehin dadurch aus, „dass sie versuchen, die Aufgaben gleichberechtigt mit den Frauen zu teilen“ – auch wenn das in der Gesellschaft noch nicht so ganz klappe und viele Frauen mit ihrer Doppelrolle in Beruf und Familie weiterhin die größere Last trügen. Weber ging da immerhin schon zu DDR-Zeiten mit gutem Beispiel voran: Gleich zwei Mal legte er ein Babyjahr ein und kümmerte sich um seine Kinder.

Der Mann-Mann: Der Leipziger SPD-Politiker Holger Mann auf dem Weg zu seiner Corona-Erstimpfung. Quelle: André Kempner

Holger Mann: „Ein Mann nimmt Rücksicht auf andere“

Was hat er sich nicht alles anhören müssen. „Was kann der Mann denn?“ Oder: „Kann der Mann wirklich?“ Alles nur wegen seines Nachnamens. Holger Mann, Leipziger SPD-Chef und Landtagsabgeordneter, hat selbst schon „Mann kann“ plakatiert. „Seit meiner Schulzeit bin ich in solchen Wortspielen geübt“, sagt er. „Meine Mutter muss mehr erleiden – als Frau Mann.“ Der typische Mann hat für den 42-Jährigen indes ausgedient. „Es gibt Männer, Männerbilder und Lebensentwürfe. Solange man Rücksicht auf andere nimmt, kann man am Männertag alles tun.“ Er selbst hat sich morgens von seinen drei Kindern drücken lassen und fuhr mal wieder nach Dresden: „Aus einem schönen Grund. Ich habe meine erste Impfung gegen Corona erhalten.“

Der Gastwirt: Peter Thieme steht mit Leidenschaft am Grill. Typisch Mann? Quelle: André Kempner

Peter Thieme: Mit Kind ist man mehr Vater als Mann“

Am Grill steht Peter Thieme seit jeher gern. Eine männliche Eigenschaft? „Vielleicht“, sagt der 43-Jährige. Jedenfalls hat er die Leidenschaft fürs Kochen und Brutzeln zum Beruf gemacht: Er ist Wirt des „Ranstädter Eck“ in Markranstädt. Der Männertag mache ihm als Gastgeber genauso viel Spaß wie früher, als er mit seinen Freunden selbst von Gasthaus zu Gasthaus zog. Seit vor fast 13 Jahren seine Tochter geboren wurde, „ist es für mich eigentlich kein Männertag mehr, sondern der Vatertag“, betont er. Am Feiertag arbeiten zu müssen, sei für ihn kein Problem. „Ich habe mir den Beruf selber gewählt.“ Im Gegenteil: Es sei schön, arbeiten zu dürfen. „Trotz Corona und Regen kommen viele Stammgäste vorbei.“

Von Mathias Wöbking