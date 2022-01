Mafia-Mord in Leipzig-Leutzsch: Ermittlungen nach neun Jahren eingestellt

Leipzig

Dieses Mordrätsel konnte die Leipziger Kripo nicht knacken: Knapp neun Jahre nach der Bluttat an dem Deutsch-Bolivianer Diego M. (23) im Leipziger Stadtteil Leutzsch hat die Staatsanwaltschaft Leipzig das Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt vorläufig eingestellt. „Trotz langjähriger intensiver und umfassender Ermittlungen konnte letztendlich nicht geklärt werden, wer am Abend des 19. Mai 2013 den 23-Jährigen erschossen hat“, teilte die Behörde am Freitag mit. „Es wurden zahlreiche Spuren am Tatort gesichert und ausgewertet, Telefonverbindungsdaten überprüft und gesichtet, sichergestellte Dokumente und weitere Beweismittel des Verstorbenen durchgesehen sowie eine Vielzahl von Zeugen zum Teil mehrfach vernommen. Dennoch ergaben sich daraus keine Hinweise auf die Identität des Schützen.“

Ging es um fehlgeschlagenen Drogendeal?

Rückblick: Diego M. war am Pfingstsonntag, dem 19. Mai 2013, zwischen 19 und 19.30 Uhr auf dem Bahnhofsgelände in dem Stadtteil erschossen worden. Den Leichnam fand später ein Zugführer zwischen den Gleisen. Ermittler gingen davon aus, dass der Hintergrund der Bluttat ein fehlgeschlagener Drogendeal gewesen sein könnte. So soll es um 40 Kilo Marihuana im Wert von 105 000 Euro gegangen sein. Erwiesen ist das aber nicht.

Klar ist den Behörden zufolge: Der Anwaltssohn mit luxemburgischer Staatsangehörigkeit hatte offenbar schon längere Zeit mit illegalen Drogen gehandelt. Die letzten Stunden bis zur Begegnung mit seinem Mörder konnte die Polizei recht gut rekonstruieren. Demnach besuchte er etwa eine Stunde vor der Tat ein Café an der Karl-Liebknecht-Straße in der Leipziger Südvorstadt, fuhr dann mit einem gemieteten grauen 5er BMW über den Leipziger Norden – Bereich Georg-Schumann-Straße – in Richtung des späteren Tatortes. Das Fahrzeug wurde später gegenüber dem Bahnhof auf dem Parkplatz am Ritterschlößchen gefunden.

Bandenkrieg in Drogenszene

Bei der Polizei wurde nach dem Leichenfund eine Sonderkommission Connect gebildet. Zudem wurden 10 000 Euro Belohnung für Hinweise, die zur Ermittlung des Täters führen, ausgesetzt. Und es brach in der Drogenszene ein Krieg aus. Ermittler nahmen drei Leipziger fest, die Diego M. kannten. Sie sollen im August 2013 geplant haben, einen Dresdner Konkurrenten zu ermorden.

Dieser soll die Leipziger nach dem Tod von Diego M. unter Druck gesetzt und von ihnen das Geld aus einem geplatzten Drogendeal gefordert haben. Polizei und Staatsanwaltschaft waren überzeugt, dass die drei Bekannten von Diego M. zum Gegenschlag ausholen und den Dresdner Konkurrenten per Kopfschuss töten wollten, weil sie selbst in die Schusslinie geraten und massiv bedroht worden waren.

Beim Prozess im Jahr 2014 wurden sie jedoch am Landgericht Leipzig aus Mangel an Beweisen vom Vorwurf der Verabredung zum Mord freigesprochen. Die zuständige Strafkammer sah zwar Hinweise auf einen Bandenkrieg zwischen Leipzig und Dresden sowie auf ein Mordkomplott. Diese reichten aber nicht für einen Schuldspruch.

