Großpösna.

Arbeiten, wo andere Urlaub machen – für rund 500 Wissenschaftler könnte dies am Störmthaler See Wirklichkeit werden. Wie berichtet, will der Freistaat Sachsen als Ausgleich für den Ausstieg aus der Braunkohle unter anderem in der Leipziger Neuseenlandschaft ein Helmholtz-Forschungszentrum ansiedeln. Rund 60 Millionen Euro könnten investiert werden. Das Zentrum soll international verknüpft zu konkreten Folgen des Klimawandels für Energie, Umwelt, Wasserversorgung und Landwirtschaft forschen. Als Standort ist die Magdeborner Halbinsel im Gespräch. Voraussichtlich im nächsten Frühjahr soll im Bundesforschungsministerium in Bonn die Standortentscheidung fallen. Der Gemeinderat hatte sich im Mai mit einer schriftlichen Vereinbarung einstimmig zu der Ansiedlung bekannt. Unterschrieben haben Bürgermeisterin Gabriela Lantzsch (parteilos) und Georg Teutsch. Letzterer ist Wissenschaftlicher Geschäftsführer des Helmholtz-Umweltforschungszentrums Leipzig.

„Ansiedlung ist eine Riesenchance“

Noch in diesem Jahr will die Gemeinde – wie zugesichert – einen Bebauungsplan auf den Weg bringen. Auch der Landkreis Leipzig unterstützt wie der Freistaat das Projekt. So ging es in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates um den konkreten Standort des Zentrums. Als Kenner des Areals schilderte der Zwenkauer Planer und Architekt Rüdiger Renno die örtliche und infrastrukturelle Situation auf der rund 90 Hektar großen Halbinsel. Sein Fazit: Die Kapazitäten würden für eine Ansiedlung des Zentrums reichen. „Sie ist eine Riesenchance für die Region. Doch ob der Standort den Zuschlag erhält, hängt auch von der Qualität der Bewerbung ab“, sagte Renno zu zwei Grundstücken, die er planerisch für möglich hält: mehr im Inneren des südlichen Teils der Halbinsel käme eine zehn Hektar große Fläche infrage. Diese „Fläche A“ sei aber teilweise mit Altlasten versehen, auch gebe es dort noch andere Eigentümer. Anders die acht Hektar große, direkt am öffentlichen Rundweg oberhalb des Wassers liegende „Fläche B“ im Nordwesten der Halbinsel. Diese gehöre der Gemeinde und sei sofort verfügbar. Außerdem sei sie das Wunsch-Grundstück des Helmholtz-Zentrums.

„Wissenschaftler brauchen keine Wasserfläche“

„Der Inselkopf ist das letzte Filet-Grundstück der Gemeinde, das sollten wir für andere Entwicklungen behalten“, entgegnete Jens Ludwig ( CDU). Auch sein Parteifreund Jörg-Achim Weber votierte gegen die B-Fläche. „Das Helmholtz-Zentrum braucht keine Wasserfläche, damit sich die Wissenschaftler wohlfühlen oder sich die Architekten verwirklichen können, dazu reicht die südliche Fläche. Außerdem ist eine Entscheidung darüber jetzt eine Farce, da gerade der von der Gemeinde initiierte Bürgerbeteiligungsprozess zur künftigen Entwicklung der Halbinsel läuft.“ In der Tat liegt dazu gerade der Ergebnisbericht einer Bürgerumfrage vor, wonach besonders Naherholung, Natur, Sport,Tourismus, Gastronomie und auch das Highfield-Festival künftig auf der Halbinsel eine Rolle spielen sollen. Der Prozess wurde vor den Helmholtz-Plänen initiiert und soll laut Lantzsch auch künftig für die verbleibenden Flächen fortgesetzt werden.

„Was kann denn noch Attraktiveres passieren?“

Thomas Fröhlich ( SPD) setzte sich für das „Wassergrundstück“ ein: „Es gibt keine andere Idee für das Grundstück. Was kann denn noch Attraktiveres passieren, als die Ansiedlung eines Helmholtz-Zentrums?“ Natürlich müsse der See öffentlich zugänglich bleiben. Verbunden werden könnten Forschung und Erholung zum Beispiel mit der Gestaltung einer Uferpromenade. Dem stimmte Heinz Schreiber ( FDP) zu. Und Harald Köpping ( Die Linke) warf ein: „Wenn das Helmholtz-Zentrum wirklich zu uns will, dann geben wir ihm das Beste, was wir haben, das ist doch klar.“

Auch Matthias Vialon von den Grünen brach eine Lanze für den Standort am Wasser. „Das kommt dem Konzept des Institutes bei seinen Forschungen entgegen.“ Am Ende stimmten nur Ludwig und Weber gegen den „Wasserstandort“, die AfD-Vertreter enthielten sich, alle anderen votierten für Helmholtz am See.

„Festival-Veranstalter kennen aktuelle Entwicklungen“

Sollte die Ansiedlung klappen, hätte sie Auswirkungen auf das beliebte Highfield-Festival, weil dann ein kleiner Teil des bisherigen Veranstaltungsareals nicht mehr zur Verfügung stünde. Wie berichtet, existieren mit den Veranstaltern des Musik-Events jeweils Zweijahres-Verträge. Der aktuelle Kontrakt läuft bis Ende 2021. „Wir sind im Gespräch, die Highfield-Veranstalter kennen die aktuellen Entwicklungen. Ein zwangsläufiges Aus für das Festival bedeutet die Helmholtz-Ansiedlung nicht“, betonte Großpösnas Hauptamtsleiter Daniel Strobel auf LVZ-Anfrage. Auch mit der verbleibenden Fläche hält er das Highfield weiterhin für durchführbar. Dass das Festival immer „als eine temporäre Veranstaltung“ angelegt war, sei allen Beteiligten von Anfang an klar gewesen, bekräftigte Strobel: „Wir schauen von Jahr zu Jahr und berücksichtigen dabei die Weiterentwicklung der Halbinsel.“

Von Olaf Barth