Mahlzeitpatenschaften: Malteser starten in Leipzig Pilotprojekt für bedürftige Senioren

Die Altersarmut in Deutschland steigt. Vor allem das ist der Antrieb des Projekts „Mahlzeitpatenschaften“, das die Malteser in Leipzig gestartet haben. „Wir möchten, dass auch ältere Menschen in den Genuss eines warmen Essens kommen, die es sich kaum oder gar nicht leisten können“, sagt Stephan Reise, stellvertretender Dienststellenleiter in Leipzig. Dafür werden nun Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen gesucht, die Patenschaften finanzieren.

Oft liegt es an der knappen Rente und den allgemein steigenden Lebenshaltungskosten, dass sich viele Seniorinnen und Senioren, die sich nicht mehr selber versorgen können, keine Lieferdienste leisten können. „Es ist traurig, dass das in einem so reichen Land wie Deutschland nicht möglich sein soll“, betont Daniela Naumann. Sie verantwortet den Malteser Menüservice, der in Leipzig aktuell zwischen 30 und 40 Bestellende beliefert. Hier wird das neue Projekt angedockt.

Unterstützung für Seniorinnen und Senioren, die sich keine gelieferte warme Mahlzeit leisten können: die Mahlzeitpatenschaften der Malteser. Quelle: Malteser

Bewährt haben sich die Patenschaften unter anderem bereits in Essen und München. In Leipzig laufen die „Malteser Mahlzeitenpatenschaften“ als Pilotprojekt für die Diözesen Dresden-Meißen und Görlitz. „Wenn es gut läuft, können wir es auf weitere Städte und Regionen ausweiten“, so Naumann. Zum Konzept gehört, dass die Klientel einen Eigenanteil von einem Euro pro Essen zahlt. „Das hat auch eine gewisse Symbolik“, erläutert Reise, „es befreit viele von dem unangenehmen Gefühl, reiner Bittsteller zu sein.“

Berechtigt sind unter anderem Personen, die Sozialhilfe, Wohngeld oder Arbeitslosengeld beziehen. Die Rechnung für Paten lautet: Mit 49 Euro pro Woche können sie einer Person die Verpflegung für eine Woche sichern, für 210 Euro einen Monat lang. Für ein komplettes Jahr fallen 2555 Euro an.

Amazon und Rewe sind dabei

„Uns ist klar, dass die Mahlzeitpatenschaften eins von sehr vielen sozialen Projekten ist, die Benachteiligten in unserer Gesellschaft helfen“, sagt Stephan Reise. „Wir hoffen, dass sich viele Unterstützende für Menschen finden, die in Not sind, obwohl sie ihr Leben lang gearbeitet haben.“ Mit im Boot sind bereits Amazon sowie zehn Leipziger Rewe-Märkte, die unter anderem das Pfand aus zurückgegebenen Flaschen an die Malteser weiterreichen.

Bedürftige, die eine Mahlzeitenpatenschaft entlasten würde, können sich bei Daniela Naumann melden – per Mail an Daniela.Naumann@malteser.org oder telefonisch unter 0341 3920106. Spenden können überwiesen werden an Malteser Hilfsdienst e.V., Stichwort: Mahlzeitenpatenschaft Leipzig, IBAN: DE26 3706 0120 1201 2260 11.

Von Mark Daniel