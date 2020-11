Leipzig/Markkleeberg

Der Erich-Zeigner-Haus-Verein rief am Montag zur Gedenkaktion „ Mahnwache und Stolpersteine putzen“ auf – eine Aktion gegen das Vergessen. Zum 82. Mal jährte sich die Pogromnacht von 1938. Damals brannten in Deutschland 1400 Synagogen, Gebetsräume und jüdische Versammlungsstätten. Mit Schwamm und Reinigungsmittel putzten drei Mitarbeiter am Leipziger Dittrichring 13 die drei Stolpersteine der Familie Frankenthal. Der Arzt Ludwig Frankenthal lebte hier mit seiner Frau Ilse und ihren Söhnen Günther und Wolfgang bis zum Jahr 1938.

In der Nacht vom 9. auf den 10. November wurde der jüdische Familienvater von den Nationalsozialisten ins KZ Buchenwald entführt. Er wurde kurze Zeit später freigelassen – die Familie floh in die Niederlanden. Schließlich wurden sie doch entführt und in Konzentrationslager gesteckt oder ermordet. Nur die Mutter Ilse überlebte. Ihr Stolperstein soll im nächsten Frühjahr dazukommen.

Kleine, individuelle Mahnwachen

In Leipzig erinnern an 209 Orten mehr als 500 dieser Stolpersteine an Schicksale wie die der Familie Frankenthal. Wegen der Corona-Hygieneschutzmaßnahmen kümmern sich die Paten an diesem Tag individuell um ihren Stolperstein. Dabei wird nicht nur der verwitterte Messing-Stein geputzt, sondern werden auch Kerzen angezündet, Blumen niedergelegt und kleine Mahnwachen abgehalten.

„Wir wollen gemeinsam ein öffentliches Zeichen setzen, um an die Verbrechen unter dem NS-Regime zu erinnern und für die Zukunft zu mahnen“, erklärt Henry Lewkowitz, Geschäftsführer des Erich-Zeigner-Haus e.V. Für ihn ist dieser Tag auch wie eine kleine Inventur. Sind die Steine in guter Verfassung? Sind sie, etwa nach Baumaßnahmen, wieder an ihrem richtigen Platz? Einen kurzen Erfahrungsbericht schicken die Putzpaten dann an den Verein.

In der Nikolaistraße 31 kümmert sich ein Team des Stadtgeschichtlichen Museums um drei Stolpersteine. Nadine Gerth ist zum ersten Mal dabei, Eva Lusch bereits das dritte Mal. Sie freuen sich besonders, wenn Leute stehen bleiben und sie ins Gespräch kommen. An diesem Tag zum Beispiel mit Jörg Schönburg. Er ist Lehramtsstudent im dritten Semester und immer wieder in Berührung gekommen mit dem Thema: „Ich habe Verwandte in Frankfurt am Main. Mit denen kommen wir auch darüber ins Gespräch, etwa beim Spaziergang vorbei am Anne-Frank-Haus.“

Auch Markkleeberger gedenken der Novemberpogrome

Wegen der Corona-Pandemie ganz ohne kulturelles Rahmenprogramm haben sich die Markkleeberger in kleinen Gruppen zum Gedenken an die Reichspogromnacht zu stillen Mahnwachen an den fünf Stolpersteinen getroffen, die an das Schicksal der Juden in der Stadt erinnern. Die Mitglieder der AG „Spurensuche“ des Rudolf-Hildebrand-Gymnasiums putzen sie unter Leitung von Carsten Müller. „Setzen Sie ein Zeichen für Toleranz, gegen Antisemitismus und Rassismus, gegen die Ausgrenzung von Minderheiten, gegen millionenfachen systematischen Mord, gegen die organisierte Verfolgung und Entrechtung von Juden“, hatte Oberbürgermeister Karsten Schütze ( SPD) die Markkleeberger aufgerufen.

Kranzniederlegung am Synagogendenkmal

An der Gedenkstätte in der Gottschedstraße waren Torsten Bonew, Zsolt Balla, Küf Kaufmann und US-Generalkonsul Kenichiro (Ken) Toko (v. l.) vor Ort bei der Kranzniederlegung zur Pogromnacht. Quelle: André Kempner

Statt einer großen städtischen Mahnwache am Synagogendenkmal in der Gottschedstraße gab es in diesem Jahr wegen Corona nur eine kleine Veranstaltung. Vor Ort legten der Finanzbürgermeister der Stadt Leipzig, Torsten Bonew, der Landesrabbiner Zsolt Balla sowie der Vorsitzende der Israelitischen Religionsgemeinde, Küf Kaufmann, und US-Generalkonsul Kenichiro (Ken) Toko Kränze nieder. „Für uns ist es selbstverständlich, an diesem Tag ein Zeichen zu setzen, der Opfer zu gedenken und die Erinnerung wachzuhalten. Wir bekennen uns zur jüdischen Gemeinde der Stadt“, so Bonew. Auch Vertreter der Stadtratsfraktion waren kurz nach 11 Uhr vor Ort und legten einen Kranz nieder. Adam Bednarsky, Linken-Chef in Leipzig, fand es in Anbetracht des aktuellen Infektionsgeschehens vernünftig, dass die Veranstaltung in kleinem Rahmen stattfand. Dennoch verurteilte er, dass am Wochenende Zehntausende Demonstranten der Querdenken-Bewegung auf die Straße gehen durften.

