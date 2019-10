Leipzig

Sie ist bei vielen Gamern mittlerweile fest im Kalender vermerkt: die DreamHack Leipzig. Im Januar ist es wieder soweit, tausende Fans werden zu dem Festival im Leipziger Norden strömen. Wie die Messe am Montag mitteilte, geht es erstmals auch um ein Preisgeld in Höhe von einer Millionen US- Dollar (rund 900.000 Euro).

Verliehen wird das Preisgeld an die internationale Elite des Spiels Dota 2 (Defense of the Ancients). Bei Dota Pro Circuit Major treten 16 Teams aus Europa, Asien und Amerika gegeneinander an. Die Teams mussten sich zuvor bei internationalen Turnieren qualifizieren.

In Leipzig gibt es Platz für rund 3.000 Zuschauer. Der Vorverkauf für das Turnier startet laut Leipziger Messe am Dienstag um 10 Uhr. Wer das Major besuchen möchte und bereits ein reguläres Tages- oder Event-Ticket erworben hat, kann es demnach kostenfrei umtauschen.

Von luc