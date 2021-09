„Man muss es wollen“: So überzeugt die Polizei Sachsen junge Menschen, für sie zu arbeiten

Leipzig

Zwei Stehtische, ein Faltblatt, ein paar Kugelschreiber. Mehr braucht Jana Hayde nicht. Die Leipziger Oberkommissarin, in Uniform und mit blondem Pferdeschwanz, lehnt sich nach vorn und sagt einer jungen Frau: „Sie sollten wissen, worauf Sie sich einlassen.“

Ein Sonnabend auf der Leipziger Jobmesse. Lauter Arbeitgeber aus der Region buhlen um junge Nachwuchskräfte. Der Zoll, die Bundeswehr, Pflegedienste und Baufirmen, oder die Delitzscher Schokoladenfabrik haben Stände aufgebaut. Und eben die Polizei Sachsen.

Wer will heute Polizist werden? Die bloßen Zahlen klingen ganz ordentlich: Auf 400 Ausbildungsplätze kamen in Sachsen letztes Jahr rund achtmal so viele Bewerbungen. Einen der 150 Studienplätze erhielt sogar nur jeder dreizehnte Interessierte.

Jeder Zehnte schafft die Ausbildung nicht

Und doch muss sich die Polizei bemühen. Denn die Bewerberzahlen müssten eigentlich wachsen, um die vielen Pensionäre der Baby-Boomer-Generation auszugleichen. Stattdessen stagnieren sie seit einigen Jahren. Und natürlich heißt Menge nicht auch gleich Qualität: In Sachsen fällt jeder Zehnte während der Ausbildung durch. Die Stellen müssen dann nachträglich ergänzt werden.

Also: Was sind das für junge Menschen, die heute zur Polizei wollen? Was für Fragen haben sie? Die Polizistin Hayde stellt sich wieder an ihr Pult, die LVZ darf sich dahintersetzen und zuhören.

Da kommen schon die nächsten Besucher: Vater, Mutti, Sohn. „Wir wollen uns einmal informieren“, sagt der Vater. „Sie wollen wohl bei uns anfangen?“, fragt Hayde den Vater ironisch zurück. Gelächter. Und dennoch: Der Vater führt das Bewerbungsgespräch fort.

„Eine gewisse Schüchternheit hatte ich früher auch“, sagt Hayde hinterher augenzwinkernd. „Aber man sollte als angehender Bewerber den Mund aufkriegen.“ Die Leipzigerin kam um die Jahrtausendwende in den Streifendienst. Bevor sie in die Nachwuchsabteilung wechselte, verbrachte sie 13 Jahre lang im Auto, in der Fußgängerzone oder als Teil einer Hundertschaft auf Demonstrationen.

„Sie schaffen den schon“

„Eine ganz andere Zeit“, sagt sie. Denn ihr Beruf, der Job bei der Polizei, habe sich in den letzten Jahren stark verändert. „Er ist anders, vielleicht auch schwerer geworden“, sagt Hayde. Und das habe viel mit der Wahrnehmung der Polizei zu tun. „Ich glaube, dass der Respekt in der Bevölkerung früher ein anderer war“, sagt sie. Früher habe man weniger diskutieren müssen, man habe Maßnahmen seltener rechtfertigen müssen.

Und heute? Da träfen Beamte auf mehr Unverständnis und Widerstand. Man müsse, sagt Hayde, „ein dickeres Fell“ mitbringen. Es käme daher in erster Linie darauf an, ob man kommunikativ sei. Hayde lächelt. „Ob das jemand drauf hat, merken wir auch hier am Stand.“

Bei den nächsten drei Interessenten zeigt sich ein Muster: Sie fragen alle nach dem Sporttest. Schafft man den? „Sie schaffen den schon“, sagt Hayde häufig. Früher musste man, um zur Polizei zu kommen, Liegestütze machen und durch Kästen klettern. Corona-bedingt fragt die Polizei derzeitig nur noch den Dauerlauf ab. Männer müssen 2,4 Kilometer, Frauen zwei Kilometer in höchstens zwölf Minuten absolvieren.

Danach folgt ein Intelligenztest. Und ein Gespräch, bei denen die Bewerber darlegen sollen, wie sie sich in bestimmten Konfliktsituationen spontan verhalten würden, zum Beispiel wenn sie eine Schlägerei sehen. Am Schluss werden alle Tests in Punkte umgerechnet, die Besten werden genommen.

1225 Euro netto in der Ausbildung

Aber dann beginnen auch schon die ersten Probleme der Polizei: Denn viele Bewerber bestehen zwar alles – aber gehen dann doch woanders hin. Zum Beispiel an die Sporthochschule. Oder zur Justiz.

Wie hält man junge Menschen bei der Polizei? Hayde nennt gleich mehrere Gründe. Für sie der wichtigste: „Der Job, gerade der Streifendienst, ist so abwechslungsreich wie vielleicht kein anderer. Man weiß ja nie, was am nächsten Tag wieder alles auf einen zukommt.“

Die anderen Gründe sind augenscheinlich. Die Polizei zahlt gut: 1225 Euro verdient man im ersten Ausbildungsjahr netto, mit abgeschlossener Ausbildung noch tausend mehr. Der Job ist sicher, man wird sofort verbeamtet. Er ist sogar krisensicher, denn Kurzarbeit gibt es nicht, erst recht nicht zu Corona-Zeiten.

Was aber auch wahr ist: Sachsens Polizei, die Polizistinnen und Polizisten, werden stark beansprucht. Nicht, weil sie zu wenige seien, im Gegenteil. Zuletzt bauten die Beamten ihre durchschnittlichen Überstunden von 27 auf 22 Stunden ab. Und sie werden auch immer wieder entlastet – durch die neue Polizeibehörde des Leipziger Ordnungsamts, oder die eilig ausgebildeten sächsischen Wachpolizisten, die es seit letztem Jahr nicht mehr gibt.

Es kommt nicht nur auf Fitness an

Die Belastung, das sagt auch Jana Haydes Kollege am anderen Stehtisch, sei eher eine qualitative. Eine, die aus nicht zu viel, sondern aus sehr intensiver Arbeit resultiere. Ein Beispiel: Während des Lockdowns, zwischen Dezember 2020 und Mai 2021, sicherten Polizeibeamte allein in Leipzig 68 Versammlungen ab – dreimal so viele wie im Jahr zuvor.

Die Corona-Krise, erzählen der Kollege und auch Hayde, habe aber noch eine andere Wirkung gehabt: Weil man in der Bevölkerung Maßnahmen durchsetzen musste, die zum Teil höchst umstritten waren, habe die Akzeptanz der Polizei in Teilen der Bevölkerung gelitten. Die Polizei geriet plötzlich mit Menschen aneinander, die früher nie ein Problem waren. Gewaltbereite Impfgegner oder Corona-Leugner waren nicht nur Radikale, sie kamen plötzlich aus der Mitte der Gesellschaft.

In einer Gesellschaft, die zu jedem Thema viele verschiedene Meinungen hat, wird der Job der Polizei, der des Streitschlichters, immer wichtiger und herausfordernder. „Viele Leute kommen sich heute schon bevormundet vor, wenn sie nur einen Polizisten vor sich stehen haben“, sagt Hayde. Dann betont Hayde es nochmal: Es kommt nicht nur auf Fitness und Teamfähigkeit an, sondern vor allem auf kommunikatives Geschick. Das sollte jeder, der sich für den Job interessiert, im Kopf haben.

„Man muss es wollen“

Den ganzen Tag über ist am Stand der Polizei Sachsen etwas los. Und immer wieder sind es auch Eltern, die sich gut vorstellen können, dass ihre Kinder Polizist werden. Hayde findet das nicht schlecht. Es sei doch ein Kompliment, bei Eltern hoch im Kurs zu stehen.

Eines, sagt sie, solle aber jedem, der sich bewirbt, klar sein: „Man muss es wirklich selbst wollen.“

Von Josa Mania-Schlegel