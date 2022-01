Mangel in der Führungsetage – Leipziger Kliniken teilen sich Chefärzte

Leipzig

Der Kampf um Führungskräfte in der Medizin tobt längst. Mancher Oberarzt bekommt jede Woche ein neues Angebot für einen Chefposten. Viele finden die Übernahme einer solchen Position aber gar nicht mehr so attraktiv, beschreibt Robert Jacob, der kaufmännische Vorstand des Universitätsklinikums Leipzig (UKL), das Grundproblem. Der medizinische Vorstand Professor Christoph Josten konstatiert: „Es gibt einen Mangel an Führungspersönlichkeiten.“ Das Ganze ist teilweise ein Generationenthema; junge Nachwuchskräfte legen mehr Wert auf eine „Work-Life-Balance“. Viel Bürokratie und Personalmanagement sind auch nicht jedermanns Sache. „Und es fehlen uns die kompetenten Ärzte, die die Niederlassung einer Leitungsposition im Krankenhaus vorgezogen haben“, sagt Josten. Geteilte Chefarztstellen seien eine Möglichkeit, mit diesem Führungskräftemangel umzugehen, erklärt Jacob.

Position am Georg ist alles andere als ein Nebenjob

Und so ließ Anfang 2020 eine ungewöhnliche Personalie in Leipzigs Kliniklandschaft aufhorchen: Das UKL und das Klinikum St. Georg verkündeten, man wolle sich einen Chefarzt teilen. Professor Christoph Lübbert, Leiter des Bereichs Infektions- und Tropenmedizin am Universitätsklinikum, übernahm zusätzlich zu dieser Aufgabe den Posten als Chefarzt der Klinik für Infektiologie/Tropenmedizin, Nephrologie und Rheumatologie am Klinikum St. Georg. Ein Nebenjob ist die Position am Georg freilich nicht, im Gegenteil. Die Infektiologie in Eutritzsch ist eines von bundesweit sieben Behandlungszentren – mit Versorgungsauftrag für Patientinnen und Patienten aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.

„Kooperation hat sich in der Pandemie bewährt“

Zeit zum Wundern über diese Kooperation blieb indes kaum: Fast zeitgleich mit Lübberts Dienstantritt in Doppelfunktion breitete sich ein weltweites Virus aus – und damit bekam der Diener zweier Herren wohl noch viel mehr zu tun, als er erwartet hatte. Eine offizielle Evaluierung über die Kooperation zwischen den beiden Häusern, die in vielen Bereichen Konkurrenten sind, liegt nicht vor. St.-Georg-Geschäftsführerin Iris Minde spricht rückblickend aber von einer guten Entscheidung. Die deutschlandweite Suche nach einem Nachfolger für den früheren Infektiologie-Chef Professor Bernhard Ruf sei nicht leicht gewesen. Und mit Beginn der Pandemie habe sich der Schulterschluss umgehend bewährt. „Die Kooperation im Bereich der Spezialklinik Infektiologie funktioniert sehr gut“, sagt Minde. Weitere Modelle dieser Art seien derzeit aber nicht in Vorbereitung. „Der Austausch mit dem St. Georg ist besser geworden – das hat auch in der Pandemie geholfen“, betont UKL-Medizinvorstand Josten. „Die Behandlung unserer Patienten hat sich durch die Kooperation sogar verbessert.“ Die Lücke habe das Universitätsklinikum ein Stück weit über eine zusätzliche Oberarztstelle geschlossen; die Infektiologie werde hier möglicherweise noch erweitert. „Wir hatten uns das schwieriger vorgestellt“, bekennt der kaufmännische Vorstand Jacob, „das hat sich gut eingespielt.“

Allerdings: Während der Pandemie wurde hinter den Kulissen immer mal wieder deutlich, dass beide Kliniken den Chef für sich beanspruchen – zumal der zum gefragten Experten wurde und somit auch für die Außendarstellung der Häuser eine Rolle spielt. Da ist es dann eben nicht ganz egal, ob Leipzigs Chef-Infektiologe in den Medien der einen oder der anderen Klinik zugeschlagen wird.

Arbeitszeiten sind klar definiert

Das dürfte ein Teil der Herausforderung im Alltag einer solchen Kooperation sein – umso mehr, je profilierter ein Chefarzt auf seinem Gebiet ist. Noch wichtiger ist aber die Frage, wie sich die Arbeitszeit verteilt. Das gilt auch für die neueste Zusammenarbeit zwischen zwei Krankenhäusern: Professor Pierre Hepp ist seit Jahresanfang Chefarzt am Ev. Diakonissenkrankenhaus und zugleich weiterhin Leiter seines Orthopädie-Bereichs am Uniklinikum. Die Kooperation ist genau definiert, mit festen OP-Tagen und Arbeitszeiten: In den ersten beiden Jahren soll der Mediziner zu 70 Prozent am Diako und zu 30 Prozent am UKL tätig sein. Dann kommt die Evaluation; Arbeitsanteile würden überprüft und danach neu justiert, wie das Diako mitteilt. Hepp hat noch weitere Aufgaben, die er ebenfalls behält: Er ist Mannschaftsarzt beim Handball-Bundesligisten SC DHfK und Leiter des UKL-Zentrums für Sport- und Bewegungsmedizin.

Vorteile in der Ausbildung

Für das Diakonissenkrankenhaus bringt der geteilte Orthopädie-Chefarzt vor allem in der Ausbildung Vorteile. Als Lehrkrankenhaus der Universität ist das altehrwürdige Hospital im Stadtteil Lindenau schon länger ans UKL angebunden – vor allem in Unfallchirurgie und Orthopädie, im Rahmen eines Praktischen Jahres und in der Facharztausbildung. „Durch das Kooperationsmodell können diese Angebote noch besser aufeinander abgestimmt werden“, sagt Michael Kühne, der Theologische Geschäftsführer des Diakonissenkrankenhauses.

Auch andersherum gilt dieser Vorteil, heißt es aus dem UKL. Die Assistenzärzte könnten über die gemeinsame Chef-Schnittstelle in der Ausbildung zum Beispiel ihren OP-Katalog schneller füllen. „Und sie sehen ein anderes Setting, lernen einen Grundversorger kennen, sehen Medizin und medizinische Versorgung nicht ausschließlich aus einem universitären Blickwinkel“, findet Professor Josten. „Das führt auch zu einer besseren Kollegialität und Kooperation zwischen den Kliniken.“ Ein weiterer Punkt: Das Uniklinikum sieht sich in der Verpflichtung, eine flächendeckende medizinische Versorgung mit sicherzustellen.

Es braucht eine starke zweite Reihe

Die UKL-Vorstände betonen: Kooperationen wie die mit dem St. Georg und dem Diako sind kein neuer Standard. Nicht in allen Fällen ist es möglich, sich Leitungspersonal zu teilen. Und nicht jeder Chef will so ein Modell. Bei Hepp sei der Wunsch vom Diakonissenkrankenhaus gekommen – und der Professor war einverstanden. Die Abgabe eines Teils der Arbeitskraft sei jedoch nur möglich, wenn es „eine starke zweite Reihe hinter dem Chef“ gebe.

Von Björn Meine