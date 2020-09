Markkleeberg: 300 000 Rekord-Kilometer für Mukoviszidose-Selbsthilfe

Markkleeberg

Bei strahlendem Sonnenschein tummelten sich am Sonntag nur etwa zwei Dutzend extra eingeladene Aktive am Start des 11. Mukolaufs auf dem Sportplatz in der Möncherei. Wegen der Corona-Pandemie musste die Beteiligung vor Ort stark eingeschränkt werden. Statt eines Live-Events gab es einen Live-Stream.

Unterhaltung und Musik per Video

Muko-Maskottchen Paul zwischen Moderator Roman Knoblauch (links) und Michael Kühn. Quelle: Gislinde Redepenning

Anzeige

Und statt des üblichen Familienfestes auf dem Gelände des TSV 1886 Markkleeberg wurde auch das abwechslungsreiche Unterhaltungsprogramm per Video übertragen. „Die Firma HKR Entertainment hat uns mit ihrer Technik großartig unterstützt“, sagte Heidi Heckel, stellvertretende Vorsitzende des Vereins Mukoviszidose Selbsthilfe Leipzig. DJ Marcel sorgte für die musikalische Untermalung, Moderator Roman Knoblauch führte am Mikrofon durch den Tag. Auch Ultramarathonläufer und Schirmherr Peter Schlieder war in Markkleeberg dabei.

Weitere LVZ+ Artikel

Wenige Akteure vor Ort

Michael Kühn, Abteilungsleiter der Leichtathleten bei der TSG Markkleeberg, schnürte stellvertretend für eine große Schar aus seinem Verein die Laufschuhe vor Ort. „Heute haben wir viel Platz auf der Strecke. Sonst gab es immer großes Gedränge. Da konnten wir kein Tempo laufen, sondern mussten uns einsortieren“, blickte er auf die Jahre vor Corona. Für das schöne Wetter war Vereinsvorsitzender Kevin Kretzschmar-Berthold verantwortlich. „Seit vier Jahren übernehme ich die. Seitdem hat immer die Sonne geschienen“, sagte er lachend.

Aktiv am Platz der Wahl

Zwischen 11 und 16 Uhr durften die Teilnehmer, die sich online angemeldet und sich ihre Sponsoren selbst besorgt hatten, ihre Runden an einem Platz ihrer Wahl zurücklegen. Das taten sie ausgiebig: Knapp 300 000 Kilometer kamen zusammen. „Die Spendensumme beträgt um die 20 000 Euro“, berichtete Heidi Heckel.

Wie wichtig die Vorsicht vor einer Ansteckung mit dem Corona-Virus ist, weiß sie nur zu gut: „Alle an Mukoviszidose Erkrankten gehören zur Risiko-Gruppe.“ Bei ihr hatte die nicht heilbare, angeborene Stoffwechselerkrankung einen sehr schweren Verlauf genommen. Im November 2019 bekam sie eine neue Lunge. „Ich hatte sehr viel Glück, alles ist gut gegangen. Und heute kann ich sogar wieder Sport treiben“, freute sich die 33-Jährige. „Im nächsten Jahr wollen wir wegen des Erfolgs gleich eine Hybrid-Veranstaltung mit Läufern vor Ort und einem Videostream ansetzen.“

Vereinschef Kevin Kretzschmar-Bertholt (links) freut sich darüber, dass Markkleebergs OBM Karsten Schütze seit elf Jahren den Startschuss zum Traditionslauf gibt. Quelle: André Kempner

Startklapp mit historischem Gerät

Markkleebergs Oberbürgermeister Karsten Schütze ( SPD) gab – wie in all den Jahren zuvor – den Startschuss. „Eigentlich ist es ein Startklapp“, schmunzelte er. Die hölzerne Starterklappe habe historischen Wert. Sie sei schon zum Einsatz gekommen, als er als Schüler noch selbst über den Platz sprintete.

www.muko-leipzig.de

Von Gislinde Redepenning