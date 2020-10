Neues Wohngebiet am See - Geplantes Quartier Cospuden ist in Zöbigker umstritten

In attraktiver Lage nahe am Cospudener See soll ein neues Wohngebiet entstehen. Neun Mehrgeschosser mit insgesamt 63 Wohnungen sind geplant. Viel zu viele, finden die Anwohner.