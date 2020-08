Markkleeberg

Seit Mitte Juli ist im Markkleeberger Rathaus die Ausstellung „Colours of Nature“ zu sehen. Die rund 30 Exponate zeigen wunderschöne Natur- und Landschaftsszenen, die beim Betrachter angenehme Stimmungen auslösen. Doch es sind nicht die Motive und deren optische Strahlkraft allein, die den Bildern diese emotionale Aura verleihen. Hinter den Blumen, Wiesen und Landschaften verbirgt sich ein Geheimnis, das möglicherweise sogar weltweit einmalig ist.

Weltweit einzigartig

Wer im Internet nach dem Begriff „ Wollfilzmalerei“ googelt, wird nur wenige Treffer finden. Und selbst die werden kaum etwas mit der Technik gemein haben, die Karen Kriegel-Bunk bei der Schaffung ihrer Werke anwendet. Die 48-jährige Künstlerin hat ihre Art der Wollfilzmalerei selbst entwickelt. „Bislang bin ich weltweit nirgendwo auf so eine Technik gestoßen, nicht mal im Internet“, sagt sie, „dabei ist sie eigentlich ganz simpel.“

Man brauche dazu nur einen Rahmen, eine darin aufgespannte Filzunterlage und ungesponnene Merino-Wolle. „Die Wolle habe ich in 50 verschiedenen Farben“, erklärt die gelernte Chemielaborantin aus Brandis, die vor etwa 15 Jahren ihren Beruf an den Nagel gehängt und das Handwerk des Filzens erlernt hat. Aber allein an Hüten unterschiedlichster Ausführungen konnte sie die ihr innewohnende Kreativität nicht ausdrücken. „Irgendwas hat gefehlt“, weiß sie heute.

Faden für Faden

„Bei uns in der Familie konnten alle malen, aber der Umgang mit Pinsel und Stift ist mir nicht gegeben.“ Also versuchte sie, mit ihren Erfahrungen aus dem Filzer-Handwerk eine individuelle Ausdrucksform zu entwickeln. Mit Erfolg. Nach langem Probieren hat sie ihre Technik gefunden, die sie Wollfilzmalerei nennt. „Die feinen, hauchdünnen Wollfäden werden praktisch nur auf den Filz aufgelegt. Faden für Faden entsteht schließlich ein Bild, das so aussieht, als sei es gemalt worden.“ Man könne damit freie Motive ebenso verwirklichen wie feste Vorgaben. So habe sie bereits Auftragswerke nach Fotografien verwirklicht und in einer kleinen Ausstellung in Leipzig hänge derzeit sogar eine wollgefilzte Kopie von Munchs „Der Schrei“.

Offener Umgang mit der Technik

Besonders sympathisch: Ein Geheimnis macht Karen Kriegel-Bunk aus ihrem Geheimnis nicht. Im Gegenteil. So wie es ihre Zeit zulässt, ist sie beispielsweise in Kliniken oder ähnlichen Einrichtungen zu Gast und stellt dort ihre Technik und deren Möglichkeiten vor.

„Insbesondere Patienten mit psychosomatischen Erkrankungen nehmen dieses Angebot sehr gern an und dabei entstehen oft sehr eindrucksvolle Arbeiten.“ Aus der Dankbarkeit der Menschen, denen sie damit ein Stück Selbstverwirklichung und Selbstbewusstsein geben kann, schöpfe sie viel Kraft.

Wenn sich am Donnerstag um 19 Uhr die Markkleeberger Rathaustüren für die Midissage zu ihrer Ausstellung „Colours of Nature“ öffnen, muss Karen Kriegel-Bunk das Rätsel hinter ihren Werken zwar nicht mehr lüften, aber die geheimnisvoll berührende Wirkung der Bilder wird trotzdem allgegenwärtig sein.

Von Rainer Küster