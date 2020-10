Markkleeberg

Am Sonntag heißt es in der MDR Garten-Sendung um 8.30 Uhr: „Wir machen Ihren Garten winterfest“. Wie das passiert, ist unter anderem im Gemeinschaftsgarten des Kleingartenvereins „An der Pleiße“ in Großstädteln zu sehen.

Bewerbung hat überzeugt

Er wurde dank der Bewerbung der Vereinsvorsitzenden Beate Duemke unter 50 Anwärtern ausgesucht. Die engagierte Gärtnerin, die in der Anlage einen offenen Gemeinschaftsgarten für Jedermann mit initiiert hat, wandte sich gleich mit einer ganzen Reihe von Fragen an das Garten-Team: „Was mit Beeten machen, wenn sie abgeerntet sind? Müssen wir die Kiwipflanzen vor dem Winter zurückschneiden? Mähen wir die Wildblumenwiese im Herbst?“

Vielseitige Nutzung des Gemeinschaftsprojekts

„Hier gärtnern sieben Nutzer auf je einem Beet. Sie bauen verschiedenes Gemüse an. Es gibt unterschiedliche Beerensträucher und Erdbeeren für alle zum Ernten“, schildert sie in ihrer Bewerbung. „Wir haben eine Wildblumenwiese angelegt, weitere Nistkästen auch für Sperlinge aufgehängt und drei Weinstöcke gepflanzt. Unsere Nutzer machen alle erste Erfahrungen mit dem Gärtnern. Wir verstehen uns alle gut, gießen einer für den anderen, pflegen gemeinsam die restlichen Gartenflächen und sitzen beim Grillen am Saisonende gerne zusammen.“

Beim Arbeitseinsatz in Markkleeberg konnten Garten-Moderator Jens Haentzschel und Expertin Brigitte Goss die wilde Kiwi bändigen, ein von Unkräutern überwuchertes Beet retten und vieles mehr – Arbeiten, die auch viele andere Hobbygärtner im Herbst haben. Die Sendung ist am Sonntag im MDR Fernsehen und ab Samstag, 9 Uhr, in der ARD Mediathek zu sehen.

Von Gislinde Redepenning