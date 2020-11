Markkleeberg

Am Mittwoch noch hatte Oberbürgermeister Karsten Schütze ( SPD) vor den Stadträten über die Herausforderungen mit den an Schulen und Horten steigen Corona-Zahlen berichtet, jetzt hat es zur Grundschule ( GS) und dem Hort Großstädteln auch die Grundschule Markkleeberg West in der Rathausstraße und die Rudolf-Hildebrand-Schule (RHS) in der Mehring-Straße 8 erwischt – das wird zur Überraschung vieler Eltern bis zum Freitag, 11. Dezember, komplett geschlossen.

Bemühungen im Kampf gegen Komplettschließung gescheitert

„Unter den gegebenen Bedingungen ist eine Absicherung des regulären Unterrichts leider nicht mehr möglich. Die komplette Schließung ist hart, aber notwendig“, betonte Schütze. Betroffen seien rund 900 Schüler sowie 80 Lehrer. Und das trotz umfassender Hygieneregeln von der Maskenpflicht bis hin zum Corona-Blog und aller Bemühungen, den Unterricht unter Pandemiebedingungen aufrecht zu erhalten.

Eltern in Aufruhr, Telefondrähte glühten

Lange bevor die Allgemeinverfügung des Landkreises Leipzig offiziell heraus war, hatte sich die Nachricht wie ein Lauffeuer unter den Betroffenen verbreitet. Über Stunden glühten Telefondrähte und die sozialen Kanäle liefen heiß. Die Kinder Annika (11) aus der sechsten und Tobias (14) aus der zehnten Klasse von Julia Tonne waren am Freitag schon zu Hause, als sie die Mail einer Klassenlehrerin erreichte. Es sei ja nicht nur das Homeschooling, sondern „der ganze Rattenschwanz, der mit dranhängt“, der jetzt auf die Eltern zukäme, seufzt Tonne. Die müssten wieder Job und Kinder, die ja nicht nach draußen können, die keine Freunde treffen und nicht mal eben zum Einkaufen gehen dürften, unter einen Hut kriegen. „Wir waren froh, dass die RHS so lange durchgehalten hat“, sagt sie. Dabei waren bereits einzelne Klassen in Quarantäne. Die dürfen schon früher wieder die Schulbank drücken – die Klasse 7a ebenso wie der Schulchor am Freitag, 4. Dezember, die 7e schon am 3. Dezember, die Klasse 12 am 7. Dezember.

Irritation wegen unterschiedlicher Quarantäne-Zeiträume

Das sorgt bei einigen Eltern für Irritationen, erbrachten deren Telefonate untereinander – weil die Klassen, in denen es nachweislich positive Corona-Fälle gab, früher wieder in die Schule dürfen, während Klassen ganz ohne Fälle zu Hause bleiben müssen.

Die Schulleitung und die Lehrer, die sich bereits in einer individuell ausgesprochenen häuslichen Absonderung befinden, beziehungsweise deren Quarantäne abgelaufen ist oder demnächst abläuft, sind von der Allgemeinverfügung des Landkreises ausgenommen.

Grundschule Markkleeberg West betroffen

In der Grundschule Markkleeberg West sind die vierten Klassen betroffen. Die ganze Klasse 4a sowie die Schüler aus der 4b, die gemeinsam mit der 4a am Ethikunterricht teilgenommen haben, müssen in Quarantäne. Auch alle Mädchen und Jungen aus der 4d, die nicht am Musikprojekt „Geige und Co.“ teilnehmen, müssen zwei Wochen lang zu Hause bleiben – weil sie am Freitag, 20. November, gemeinsam mit Schülern der Klasse 4a regulären Musikunterricht hatten und eine Ansteckungsgefahr bestand.

Von Gislinde Redepenning