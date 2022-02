Markkleeberg

In wenigen Wochen jährt sich die Sperrung des Kanals zwischen dem Störmthaler und dem Markkleeberger See. Seit im März 2021 Hinweise auf die Gefährdung der Standsicherheit im Böschungsbereich der Gewässerverbindung entdeckt wurden, wird mit Hochdruck sowohl an der Gefahrenabwehr als auch der Ursachenforschung gearbeitet. Mit der Fertigstellung eines Stützkörpers aus Wasserbausteinen zur Sicherung der geschädigten Böschungsbereiche wurde jetzt eine weitere Etappe abgeschlossen. Trotzdem tritt der Bergbausanierer Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbauverwaltungsgesellschaft (LMBV) auf die Euphorie-Bremse. Ein Ende der Kanalsperrung sei noch nicht in Sicht.

Die gegen Ende 2021 begonnene Konstruktion aus Wasserbausteinen an den Böschungen im Kanalbereich zwischen Schleuse und Markkleeberger See ist vor wenigen Tagen fertiggestellt worden. „Auf diese Weise werden die anhaltenden Erosionsausspülungen minimiert“, informiert LMBV-Sprecherin Claudia Herrmann. Die Maßnahme sei auf Grundlage der Einschätzung des Sachverständigen für Geotechnik umgesetzt worden, weil erst danach ein weiterer Wassereinstau in diesem Teilstück erfolgen könne. Die Eile ist berechtigt, denn inzwischen ist die Ableitung des Überschusswassers aus dem Störmthaler See in Betrieb.

Wasser fließt jetzt über Leitung ab

Statt wie ursprünglich vorgesehen über die eingebauten Kaskaden abzufließen, werde das Wasser jetzt mittels einer Heberleitung in den vier Meter tiefer gelegenen Markkleeberger See geführt, weiß Markkleebergs OBM Karsten Schütze (SPD). Das habe den Vorteil, dass der Einlass des Wassers auf Markkleeberger Seite direkt in den als sicher geltenden Kanalabschnitt erfolgen kann. Die Kaskaden haben demnach jetzt die Funktion, durch das darin enthaltene Wasservolumen den erforderlichen Gegendruck am Schleusenbauwerk zu gewährleisten.

Parallel werden entlang der Gewässerverbindung 24 Drucksondierungen durchgeführt, informiert die LMBV. Bei diesem Verfahren werden kegelförmige Sonden mit konstanter Geschwindigkeit in den Boden gedrückt, die dabei wichtige Daten, beispielsweise über Reibungsverhältnisse oder die als Porenwasserdruck bezeichneten Kräfte des Wasseranteils in den feinen Hohlräumen des Bodens liefern. „Aus den Ergebnissen dieser Sondierungen lassen sich weitere Entscheidungen und Planungen seitens der LMBV ableiten“, teilt das Unternehmen mit.

Sanierungsbeginn nicht mehr in diesem Jahr

Zeitgleich werde das bisherige Monitoring der Grundwasserstände, die Kontrolle der Vermessungspunkte im Gelände und am Bauwerk sowie der Porenwasserdruckgeber unterhalb der Schleuse fortgesetzt. Darüber hinaus führe die LMBV weiterhin wöchentliche Sicherheitsbegehungen durch. „Bislang gab es keine Auffälligkeiten“, lässt die LMBV wissen. Abseits der Baustelle arbeiten Experten aktuell an einem geotechnischen Bericht.

Das Papier soll den Sachstand der Sicherungsmaßnahmen dokumentieren und das macht erneut deutlich, dass Hoffnungen auf eine baldige Freigabe des Kanals verfrüht sind. Noch geht es lediglich um die Gefahrenabwehr. „Um den Störmthaler Kanal nachhaltig sanieren zu können, müssen zunächst die Ursachen für die festgestellten geotechnischen Defizite ermittelt werden“, teilt die LMBV mit. Ein dafür erforderliches Gutachten zur Ursachenermittlung werde nicht vor Ende dieses Jahres erwartet.

