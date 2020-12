Zwenkau

Das Unternehmen Regionalbus Leipzig hat dem Coronavirus den Kampf angesagt. Auf allen Oberflächen, die gerne angefasst werden hat der Übeltäter keine Chance mehr. Die Zauberformel heißt Dyphox. Dahinter verbirgt sich eine antimikrobielle Oberflächenbeschichtung, ursprünglich entwickelt von einem Unternehmen des Universitätsklinikums Regensburg. Haltestangen und Haltegriffe, Sitzbügel, Armlehnen oder Tür-Taster bekommen jetzt die Anti-Virus-Schicht. Sie ist ungiftig, hautverträglich, unsichtbar und sie riecht nach nichts.

Mehr Sicherheit durch verbesserten Infektionsschutz

Trotz Hygienekonzept und obwohl der Nahverkehr kein Infektions-Hotspot sei, gebe es seit Beginn der Pandemie weniger Kunden, sagt Regionalbus-Geschäftsführer Andreas Kultscher. Ihnen wolle man mit einer Verbesserung des Infektionsschutzes als Ergänzung zu den üblichen Reinigungsmaßnahmen ein verstärktes Sicherheitsgefühl vermitteln. Einmal aufgebracht, verspricht die neue Beschichtung, die Übertragungsketten dauerhaft zu unterbrechen, wo herkömmliche Desinfektionsmaßnahmen nicht ausreichen.

Dyphox killt nahezu alle Bakterien und Viren

Ab sofort werden im Regionalbus-Betriebsteil Zwenkau alle Kontaktflächen mit Dyphox behandelt. Der antimikrobielle Oberflächenüberzug zerstört durch eine photokatalytische Wirkung mittels Sauerstoff nahezu alle Bakterien, Pilze und Viren. Auf einer so behandelten Oberfläche entsteht durch die Energie des Raumlichts eine dünne Schicht aus aktiviertem Sauerstoff. Sichtbares Licht und Sauerstoff aktivieren den antimikrobiellen Effekt. Er bleibt etwa im Bereich von einem Millimeter über der Oberfläche stabil und zerstört dort alle Mikroorganismen. Dieser rein physikalische Prozess ist für den Menschen unschädlich. Das Risiko einer Schmierinfektion wird gesenkt, Übertragungswege werden unterbrochen.

In Kliniken gegen multiresistente Keime erprobt

Im Krankenhaus wurde das Prinzip bereits erprobt und in mehreren wissenschaftlichen Studien als alltagstauglich befunden. Auch im Nahverkehr wird das Mittel schon eingesetzt – beispielsweise in Regensburg, bei der Regiobus Potsdam Mittelmark oder der Ruhrbahn GmbH in Essen. Geschäftsführer Andreas Kultscher freut besonders, dass drei Mechatroniker-Azubis unter Anleitung von Technik-Bereichsleiter Thomas Schirm die Konzeption und Organisation der Abläufe ausgeklügelt haben. Johannes Jansky, Abdoul Wahab Bamba und Julian Miedtank gehen in den nächsten Wochen daran, die Kontaktflächen in knapp 160 Bussen so zu beschichten, wie sie es in einem Online-Seminar gelernt haben. Drei Arbeitsschritte sind nötig, die pro Fahrzeug rund anderthalb Stunden in Anspruch nehmen. Mitte Januar 2021 will das Trio fertig sein.

Azubi Abdoul Wahab Bamba demonstriert, wie die Beschichtung aufgetragen wird. Quelle: Kempner

Beschichtung hält und wirkt ein Jahr lang

Die Kosten für den gesamten Fuhrpark belaufen sich auf 27 000 Euro. Rund ein Jahr lang hält die Wirkung an. Im nächsten Herbst wird das Verfahren bei Bedarf wiederholt. Die ausgerüsteten Bussen müssen jetzt nicht mehr an jeder Haltestelle stoppen und die Türen öffnen, da die Halte-Tasten wieder bedenkenlos gedrückt werden können.

Mit der Investition sei eine sichere Fahrt für Beschäftigte und Fahrgäste gewährleistet, sagt Henry Graichen, Landrat im Kreis Leipziger Land. Innerhalb des Mitteldeutschen Verkehrsverbunds (MDV) sei man damit Vorreiter.

So funktioniert Dyphox „Dy“ (sprich: dei) steht für das englische „dye“, also für Farbstoff. „phox“ ist ein Kunstwort zum Thema Photodynamik, erdacht von den Regensburger Forschern und Entwicklern. Die antimikrobielle Wirksamkeit von Dyphox beruht auf dem Prinzip der Photodynamik, die schon Ende des 19. Jahrhunderts von den deutschen Wissenschaftlern Oskar Raab und Hermann von Tappeiner entdeckt wurde. Sie bedient sich spezieller, ungiftiger Photokatalysatoren, die Licht im sichtbaren Bereich absorbieren und dieses effizient in die Erzeugung von von Sauerstoffradikalen oder Singulett-Sauerstoff umsetzen. Der Einflussbereich des kurzlebigen, gasförmigen Singulett-Sauerstoffs ist mit etwas einem Millimeter groß genug, um alle Keime auf der Oberfläche zu erreichen. Bakterien, Viren, Pilze und Sporen werden effizient abgetötet. Die Photodynamik wird schon seit Jahren erfolgreich in der Tumortherapie, der Zahn- und Augenheilkunde und bei der Desinfektion von Blutkonserven eingesetzt.

Von Gislinde Redepenning