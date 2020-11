Markkleeberg

Gerade fünf Wochen hatte das Deutsche Fotomuseum im Agra-Park mit einem überzeugenden Hygienekonzept geöffnet, da zwangen die verschärften Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie Andreas J. Mueller und Kuratorin Kerstin Langner erneut, für den Publikumsverkehr zu schließen. Hinter den Kulissen wird jedoch weiter gearbeitet, um alles für eine baldige Wiedereröffnung vorzubereiten.

Vernissage verschoben

„Eigentlich wollten wir am 10. November zur Vernissage einladen, jetzt hoffen wir, am 1. Dezember aufmachen zu dürfen“, sagt Mueller. Er hatte am Montag ungeduldig auf einen Laster gewartet, der schließlich drei mächtige Paletten mit besonderer Fracht vor der Tür abstellte – beladen mit den 55 besten Fotos des aktuellen CEWE Photo Awards. Der weltweit größte Fotowettbewerb wird alle zwei Jahre ausgetragen, inzwischen zum dritten Mal. „ CEWE ist übrigens unser Hauptsponsor, ohne den würde es uns hier gar nicht geben“, erinnert Mueller an die Eröffnung des Fotomuseums 2013 mit der finanziellen Unterstützung von Europas größtem Fotodienstleister.

Anzeige

Den Schönheiten der Welt auf der Spur

Hobby- und Profifotografen sind gleichermaßen aufgerufen, ihre Motive von Landschaftspanoramen über Porträts bis hin zu Makroaufnahmen in zehn Kategorien einzusenden: Menschen, Natur, Tiere, Hobby und Freizeit, Landschaften, Food, Sport, Reise und Kultur, Architektur sowie Infrastruktur und Humor. Das Motto heißt immer „Our world is beautiful“ – „Unsere Welt ist wunderschön.“ Wer offen für neue Eindrücke ist, könne überall die Schönheit der Erde entdecken, heißt es in der Aufforderung, an der nächsten Wettbewerbsrunde teilzunehmen.

Rekordspende für SOS-Kinderdörfer

Die 1000 besten Fotos werden mit Preisen im Gesamtwert von über 250 000 Euro belohnt. Jeden Monat bestimmt eine internationale Jury zusätzlich drei Highlights des Wettbewerbs. Für jedes eingereichte Foto spendet Cewe 10 Cent an die SOS-Kinderdörfer weltweit – bei zuletzt 448 152 Einreichungen, so viele wie noch nie, kam ein beachtlicher Spendenscheck in Höhe von 44 815,20 Euro zusammen.

„Insomnia III“ nennt der Franzose Josef Antoine Costa den Blick in einer Häuserschlucht Hongkongs, aufgenommen in der „Blauen Stunde“. Quelle: CEWE Photo Award

Ausstellungsprogramm aus dem Tritt

„Die Situation ist natürlich sehr unbefriedigend für uns“, erklärt Mueller. „Das gesamte Ausstellungsprogramm ist aus dem Tritt gekommen.“ Man habe viele Monate verloren. Immerhin sei man 2020 mit der wissenschaftlichen Aufarbeitung und Pflege der umfangreichen Sammlung ein großes Stück weitergekommen. So habe die neuerliche Schließung zumindest etwas Gutes, da man die Arbeitskraft auf Tätigkeiten konzentrieren könne, die ansonsten nicht möglich sind.

Die aktuelle Sonderausstellung von Wolfgang Sommer, der „Das Wunderbare vor der Tür“ mit Bildern von Pflanzen und Details aus der Natur festhielt, an denen so mancher achtlos vorüber geht, wird verlängert.

Von Gislinde Redepenning