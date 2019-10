Der Ziegeleiweg ist die wichtigste Querverbindung von Markkleeberg nach Leipzig-Südwest und schon seit etlichen Wochen voll gesperrt. Bis zum 15. November soll das jetzt auch so bleiben, sagt der Bauherr.

Der Ziegeleiweg in Markkleeberg bleibt wegen der Einbindung der Baustelle der Eisenbahnüberführung/Fußgängertunnel am Equipagenweg in Markkleeberg offiziell weiter gesperrt. Viele Autofahrer halten sich jedoch nicht daran. Quelle: Kempner