Markkleeberg

Die Pläne für den Bau riesiger Solarparks in der Region schießen aus dem Boden. Der Boom geht auch an Markkleeberg nicht vorbei. Die Stadt setzt verstärkt auf erneuerbare Energien und will dafür mit Hilfe von Envia Therm die Sonne einfangen.

Rund um Markkleeberg entstehen riesige Anlagen

Die Leipziger Stadtwerke planen am Rande des Stadtteils Lausen-Grünau auf einem etwa 14 Hektar großen Feld die derzeit größte Solarthermie-Anlage in der Republik, um Wärme aus Sonnenenergie zu gewinnen. Im Landkreis Leipzig könnte zwischen dem Kahnsdorfer See, dem Stausee Rötha und der Pleiße der mit Abstand größte Fotovoltaik-Energiepark Deutschlands zur Stromgewinnung entstehen – mit 290 Hektar voller Solarmodule.

Auf einer vergleichsweise bescheidenen sechs Hektar großen, derzeit ungenutzten Grünfläche zwischen A 38 und Markkleeberger See südlich des Kanuparks beabsichtigt Envia Therm, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des Energieversorgers EnviaM, den Neubau eines Solarparks.

Planungen im frühen Stadium

„Die Planungen dafür befinden sich noch in einem frühen Stadium“, erklärt Envia-Sprecher Stefan Buscher. Geprüft werde, so Buscher, ob der Solarpark gemeinsam mit der Kommune betrieben werden kann. Im März wird das Thema im Ortschaftsrat Wachau-Auenhain, im Technischen Ausschuss und im Stadtrat mit dem Ziel eines Aufstellungs-Beschlusses für den Bebauungsplan „Freifläche Fotovoltaik-Anlage Auenhain“ besprochen. Baubeginn könnte im Jahr 2022 sein, wenn bis dahin alle Genehmigungen vorliegen.

Der Solarpark wird vorbehaltlich der noch ausstehenden Detailplanung eine installierte Leistung von rund fünf Megawatt erreichen. Die technische Nutzungsdauer beträgt mindestens 20 Jahre. Das Investitionsvolumen beläuft sich auf drei Millionen Euro. Mit dem erzeugten Strom soll auch der Kanupark mitversorgt werden, der für den Betrieb seiner Wildwasseranlage riesige Mengen an Energie benötigt. Allein beim Power-Rafting und zu den Trainingszeiten der Leistungssportler arbeiten drei Pumpen, die eine Wassermenge von etwa 14 000 Liter pro Sekunde bewegen.

Wichtiger Beitrag zur Energiewende

Die Entwicklung des neuen Solarparks soll naturschutzgerecht vonstatten gehen, der die Fläche umgebende Baumbestand erhalten bleiben. „Der Solarpark zahlt auf das Klimaschutzkonzept der Stadt ein“, betont Buscher. Das sehe vor, den Anteil des lokal erzeugten Stroms aus erneuerbaren Energien, insbesondere aus Solarenergie, zu erhöhen. Damit leiste das Vorhaben einen wichtigen Beitrag zum Erreichen der Energiewendeziele. Die Kommune profitiere zudem von Gewerbesteuerzahlungen und den Einnahmen aus der Verpachtung der bereitgestellten Fläche.

Von Gislinde Redepenning