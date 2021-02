Leipzig

Ganz ohne Schulleitung und Lehrer, nur von Eltern über WhatsApp vereinbart: Am Sonntagvormittag trafen sich bei minus 10 Grad Celsius Markkleeberger vor ihrer Grundschule in der Rilkestraße, um sie für den am Montag, 15. Februar, beginnenden Schulbetrieb besser erreichbar zu machen. Die Goethestraße wurde komplett von Schnee beräumt, damit dort Kinder ohne Probleme gehen können; an der Rilkestraße wurden Schneisen angelegt, damit Kinder nicht über Schneeberge klettern müssen, wenn sie aus dort haltenden Autos aussteigen.

In der Goethestraße kam auch eine Schneefräse zum Einsatz, die Eltern mitgebracht hatten. Quelle: André Kempner

In der Goethestraße waren am Morgen sogar zwei Radlader im Einsatz, die die Firma Grünbau Gebrüder Tietze samt Fahrer geschickt hatte. „Unsere Stadt gibt sich zwar Mühe, aber sie schafft es nicht“, erzählte Unternehmer Mario Kraus aus der Siedlung Goldene Höhe. Er hatte eine Schneefräse mitgebracht. „Deshalb haben wir Eltern uns verständigt. Denn jedem von uns ist klar, dass wir etwas tun müssen, wenn am Montag wieder die Schule richtig beginnen soll.“ Zur Vorbereitung habe die Stadt dann auch noch eine Unimog in die Straße geschickt.

„Damit es kein Chaos gibt“

Beim Schneeschippen war auch Holger Krause mit dabei. „Ich hatte ein Kind in der Notbetreuung“, erzählte der Wachauer. „Da bin ich hier herumgeschlittert.“ Jeder habe gesehen, dass gehandelt werden muss. „Da haben wir Eltern uns zusammengetan, damit es am Montag kein Chaos gibt“, so Krause. „Früher hat man das Subbotnik genannt.“

Auch der Spaß kam nicht zu kurz. Quelle: André Kempner

Der Wachauer Berndt Haage war gekommen, um die Parksituation in der Goethestraße zu verbessern. Denn diese Nebenstraße war so voll mit Schnee, dass dort kein Auto halten oder parken konnte. „Ich finde es gut, dass wir Bürger uns selbst organisieren können – ohne dass jemand groß dazu aufruft“, sagte er.

