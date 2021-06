Wer in der Corona-Krise bis jetzt durchgehalten hat, krempelt die Ärmel hoch und legt los. Das Wetter passt, die Biergärten locken, Freizeiteinrichtungen öffnen. Nur an den beiden gesperrten Seen im Leipziger Süden herrscht noch weitgehend Ruhe. Wie gehen die Betroffenen damit um?

Warten auf den Juli: Standortchefin Franziska Böhm und Eventmanager Lars Frost an der Surfstation von All On Sea am Markkleeberger See. Quelle: Andre Kempner