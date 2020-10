Am Markkleeberger See - Neue Jugendherberge mit 200 Betten soll am Seepark Auenhain entstehen

Der Kohleausstieg macht’s möglich: Markkleeberg möchte eine fast 15 Millionen Euro teure Jugendherberge am Seepark Auenhain errichten. Der Stadtrat brachte das Vorhaben jetzt auf den Weg.