Das angekündigte OBM-Kandidaten-Forum in Markkleeberg wird am Abend in etwas anderer Form stattfinden. Grund: CDU-Kandidat Karsten Tornow hat überraschend abgesagt. Er führte am Mittag Sicherheitsgründe an, wollte sich dazu nicht näher öffentlich äußern.

Das Forum findet in einem Beratungszimmer im Markkleeberger Rathaus ohne Publikum statt. Als Teilnehmer standen von vornherein fest Moderator Jörg ter Vehn, Markkleebergs OBM Karsten Schütze ( SPD), LVZ-Reporterin Gislinde Redepenning, LVZ-Fotograf André Kempner und Kameramann Alexander Prautzsch.

Am Morgen hatte Tornows Büro noch aus anderen Gründen abgesagt. Da hatte er auf ein eigenes Kamerateam gepocht, was jedoch aus Coronaschutzgründen nicht vorgesehen war.

Das Gespräch mit dem amtierenden OBM Schütze, der zugleich Kandidat bei der Wahl am 20. September ist, wird am Montag ab 19 Uhr auf dem LVZ-Facebook-Kanal live gestreamt.

